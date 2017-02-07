DİSK referandumda hayır diyecek

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko, anayasa değişikliği referandumunda "hayır" oyu vereceklerini bildirdi.

Beko, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, önceki başkanlar Rıdvan Budak ve Süleyman Çelebi'nin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, 3 Şubat'ta DİSK Genel Merkezinde "Anayasa Referandumu" gündemiyle toplanan DİSK Başkanlar Kurulunun konuya dair değerlendirmeleri ve aldığı kararları açıkladı.

Katılımcılar, boyunlarına, üzerinde DİSK logosu içinde "hayır" yazan kahverengi atkılar taktı.

DİSK'in, anayasa değişikliğine öncelikle usulden karşı olduğunu ifade eden Beko, halkın değişikliklerin içeriği hakkında bilgilenmesi ve sağlıklı bir kamuoyu oluşturacak biçimde tartışma yürütmesinin sistematik olarak engellendiğini öne sürerek, anayasa gibi hayati bir konuda bu şartlarda yapılacak referandumun meşruluğunun ciddi biçimde zedelendiğini düşündüklerini söyledi.