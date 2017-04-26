DİSK'in 1 Mayıs adresi belli oldu

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB başta olmak üzere diğer kuruluşlarla İstanbul'da Bakırköy Halk Pazarında kutlayacaklarını açıkladı.