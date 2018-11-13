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Dışişlerinden 'İstanbul Başkonsolosluğu' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunu taşıyacağı iddiasına ilişkin, kendilerine ulaşan resmi bir talep olmadığını bildirdi.

Dışişlerinden 'İstanbul Başkonsolosluğu' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunu taşıyacağı iddiasına ilişkin, kendilerine ulaşan resmi bir talep olmadığını bildirdi.

13 Kasım 2018 Salı 16:31
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Dışişlerinden 'İstanbul Başkonsolosluğu' açıklaması

ANKARA

Dışişleri BakanlığıSuudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunu taşıyacağı iddiasına ilişkin, kendilerine ulaşan resmi bir talep olmadığını bildirdi.

Bakanlık, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunu taşıyacağı iddiasına ilişkin soruya yazılı yanıt verdi.

Açıklamada, "Böyle bir niyetin olduğu anlaşılıyor. Ancak Bakanlığımıza ulaşan resmi bir talep bulunmuyor." ifadesi kullanıldı.

Basında çıkan haberlerde, Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunun yerini değiştirmek istediği öne sürülmüştü.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıSuudi ArabistanIstanbul Başkonsolosluğu
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