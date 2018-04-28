Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
107614
ALTIN
171.976
DOLAR
4.0467
STERLİN
5.5693
EURO
4.9000
Funda ‘Yüzleşme’yle Rakip Tanımıyor 
Funda ‘Yüzleşme’yle Rakip Tanımıyor 
Japonları şaşırtan büyüme
Japonları şaşırtan büyüme
Seçim takvimi belirlendi
Seçim takvimi belirlendi
İran'da 'mumya muamması'
İran'da 'mumya muamması'
Son bölümlere dikkat
Son bölümlere dikkat

Dışişlerinden Güney ve Kuzey Kore Zirvesi açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Güney ve Kuzey Kore liderlerinin kalıcı barışın tesis edilmesi yolundaki iradelerini açıklamalarını memnuniyetle karşıladı.

Dışişlerinden Güney ve Kuzey Kore Zirvesi açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Güney ve Kuzey Kore liderlerinin kalıcı barışın tesis edilmesi yolundaki iradelerini açıklamalarını memnuniyetle karşıladı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 14:26
15 Okunma
Dışişlerinden Güney ve Kuzey Kore Zirvesi açıklaması

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Güney ve Kuzey Kore liderleri arasında dün ara bölgede gerçekleştirilen zirvede tarafların Kore Yarımadası'nda gerilimin düşürülmesi ve kalıcı barışın tesis edilmesi yolundaki siyasi iradelerini Panmunjom Ortak Deklarasyonu ile açıklamalarının memnuniyetle karşılandığı vurgulandı.

Kore Yarımadası’nda güven ortamının oluşturulmasını ve nükleer silahsızlanmayı hedefleyen diplomasi sürecinin yapıcı şekilde ilerlemesinin hem bölge, hem dünya barışı için önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Göreve geldiği günden bu yana bu sürecin yürütülmesindeki müstesna rolü dolayısıyla Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'i tebrik ediyoruz. Türkiye, özel tarihi bağlara sahip olduğu Kore Yarımadası’nda uzlaşma, istikrar ve barışın hakim kılınmasına yönelik çabaları desteklemeyi ve önümüzdeki süreçte tarafları teşvik etmeyi sürdürecektir."

Güney Kore-Kuzey Kore Zirvesi

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti.

Liderler, Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın sağlanmasına yönelik adımlara ve kararlara tanıklık ederek, yarımadayı nükleer silahlardan arındırma ve mevcut ateşkesi kalıcı barış anlaşmasına dönüştürme konusunda görüş birliğine varmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıKore
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yakalanmamak için 2 ayda bir ev değiştirmişler
Yakalanmamak için 2 ayda bir ev değiştirmişler
'1 Mayıs'ı işçilerle coşkuyla kutlayacağız'
'1 Mayıs'ı işçilerle coşkuyla kutlayacağız'
THY'den Belgrad'a 5 ilave sefer
THY'den Belgrad'a 5 ilave sefer
İstinaf argo kelimelerin sözlükte kalmasına karar verdi
İstinaf argo kelimelerin sözlükte kalmasına karar verdi
İstanbul trafiğine maç düzenlemesi
İstanbul trafiğine maç düzenlemesi
Amasya'da içme suyu borusu patladı
Amasya'da içme suyu borusu patladı
ALTAY tankı yerli sanayinin vitrini olacak
ALTAY tankı yerli sanayinin vitrini olacak
TOKİ'den açık arttırma ile konut ve iş yeri satışı
TOKİ'den açık arttırma ile konut ve iş yeri satışı
'Garaj indirimi tuzağına kanmayın'
'Garaj indirimi tuzağına kanmayın'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ