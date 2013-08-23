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Dışişleri'nde büyükelçi atamaları

Dışişleri Bakanlığı'nda bazı büyükelçiler merkeze alınırken, bazı büyükelçiliklere ise atama yapıldı.

Dışişleri'nde büyükelçi atamaları

Dışişleri Bakanlığı'nda bazı büyükelçiler merkeze alınırken, bazı büyükelçiliklere ise atama yapıldı.

23 Ağustos 2013 Cuma 08:30
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Dışişleri'nde büyükelçi atamaları
ANKARA

Dışişleri Bakanlığı'nda bazı büyükelçiler merkeze alınırken, bazı büyükelçiliklere ise atama yapıldı.

Resmi Gazete'de yer alan 2013/5211 sayılı Bakanlar Kurulu atama kararına göre, Lüksemburg Büyükelçisi Celalettin Kart, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Pakistan Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, Katar Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, Suudi Arabistan Büyükelçisi Ahmet Muhtar Gün, Malta Büyükelçisi Refika Nihal Çevik, Gambiya Büyükelçisi Ali Rıza Özcoşkun, Irak Büyükelçisi Yunus Demirer, merkeze görevlendirildi.

Büyükelçi, Genel Müdür Ömer Kaya Türkmen, İsveç Büyükelçiliği'ne; Büyükelçi, Bakanlık Müşaviri Aydın Evirgen, Dominik Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne; Büyükelçi, Genel Müdür Salim Levent Şahinkaya, Lüksemburg Büyükelçiliği'ne; Elçi, Genel Müdür Yardımcısı Ali Murat Ersoy, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne; Elçi, Genel Müdür Yardımcısı Sadık Babür Girgin, Pakistan Büyükelçiliği'ne; Londra Başkonsolosluğu Birinci Sınıf Başkonsolosu Ahmet Demirok, Katar Büyükelçiliği'ne; Avusturya Büyükelçisi Ayşe Sezgin, Malta Büyükelçiliği'ne; Büyükelçi, Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hasan Göğüş, Avusturya Büyükelçiliği'ne; Elçi, Genel Müdür Yardımcısı Ergin Soner, Gambiya Büyükelçiliği'ne; Basra Başkonsolosluğu Birinci Sınıf Başkonsolosu Faruk Kaymakcı, Irak Büyükelçilği'ne; Elçi, Genel Müdür Yardımcısı Naciye Gökçen Kaya, Şili Büyükelçiliği'ne atandı.

AA

Son Güncelleme: 23.08.2013 08:31
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri
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