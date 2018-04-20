Dışişleri: Yunanistan darbecileri kolladığını ortaya koydu

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da darbecinin serbest bırakılmasına ilişkin, "Karar, Yunanistan’ın darbecileri kollayan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur." açıklamasında bulundu.
AA
Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da darbecinin serbest bırakılmasına ilişkin, "Karar Yunanistan’ın darbecileri kollayan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur." açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da darbecinin serbest bırakılmasına ilişkin, "Karar, Yunanistan’ın darbecileri kollayan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur." açıklamasında bulundu.
AA