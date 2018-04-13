Dışişleri Sözcüsü'nden İsviçre'ye 'Ermeni Anıtı' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün açılacak 1915 olaylarına ilişkin anıt hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Cenevre'deki bir parkta Cenevre Belediyesi ve İsviçre Ermeni toplumunun katılımıyla bugün "Ermeni Anıtı"nın açılışının yapılacağının anlaşıldığını söyleyen Aksoy, "Bu anıt bir sanat eseri olarak lanse ediliyor. Ancak bunun arkasındaki amaç 1915 olaylarını 'soykırım' olarak kabul ettirmek. Ermenilerin her zamanki tek taraflı tarih anlatısını mutlak gerçek olarak sunmak." diye konuştu.

Konuyla ilgili Federal Mahkeme süreci sonuçlanmadan bu anıtın açılmasının son derece manidar olduğuna dikkati çeken Aksoy, "Malum, 1915 olaylarının niteliği hakkında bir oydaşma yok. İsviçrelilerin de bunu çok iyi bilmesi beklenir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) İsviçre aleyhine kararlar vermişti geçmişte. Ön yargılı ve bilgisiz bazı yerel siyasetçiler, tarihe adeta at gözlüğüyle bakıyorlar. Objektif anlayıştan çok uzaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Bu konunun dış politikaya yansıması olduğunu da vurgulayan Aksoy, şöyle devam etti:

"Zira, İsviçre Konfederasyonu'nu da ilgilendiren hassas bir mesele. Dolayısıyla, bunu sadece Cenevre Belediyesinin sorumluluğunda olan sıradan bir imar meselesi olarak görmemiz mümkün değil. Anıtın, 'Cenevreliler ve Ermeni toplumunun ortak hafızasını yansıttığı iddia ediliyor. O zaman geçmişte Ermeni terör örgütlerinin Cenevre'deki saldırılarını da hatırlatmak gerekir. Sormak isterim: 'ASALA tarafından 1981 yılında şehit edilen Cenevre Başkonsolosluğumuz Sözleşmeli Sekreteri Mehmet Savaş Yergüz'ün anısını yaşatmak da Cenevre Belediyesi yetkililerinin aklına gelecek mi acaba?' "