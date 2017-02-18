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Dışişleri'nden tavsiye kararına kınama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, Belçika Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen "Türkiye'ye IPA II Çerçevesinde Sağlanan Yardımların ve Avrupa Birliği Üyelik Müzakerelerinin Dondurulması" konulu tavsiye kararını kınadı.

Dışişleri'nden tavsiye kararına kınama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, Belçika Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen "Türkiye'ye IPA II Çerçevesinde Sağlanan Yardımların ve Avrupa Birliği Üyelik Müzakerelerinin Dondurulması" konulu tavsiye kararını kınadı.

18 Şubat 2017 Cumartesi 12:04
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Dışişleri'nden tavsiye kararına kınama

Dışi̇şleri̇ Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi̇ Hüseyi̇n Müftüoğlu, tavsiye kararıyla ilgili bir soruya cevaben, "Belçika Temsilciler Meclisinde 16 Şubat 2017 tarihinde kabul edilen 'Türkiye'ye IPA II Çerçevesinde Sağlanan Yardımların ve Avrupa Birliği Üyelik Müzakerelerinin Dondurulması' konulu tavsiye kararını kınıyoruz." ifadesini kullandı. 

Sözcü Müftüoğlu, ulusal parlamentoda bu gibi tek yanlı bir kararın alınmasının, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin ilerletilmesine yönelik karşılıklı çabalara katkı sağlamaktan uzak bir yaklaşım olduğunu söyledi.

Müftüoğlu şunları kaydetti:

"​Belçika Temsilciler Meclisinin bu kararını tanımıyor ve Belçikalı Parlamenterlerin 15 Temmuz sırasında ülkemizde yaşananları ve terörle mücadelemizi anlamaktan uzak olduklarını müşahade etmekten esef duyuyoruz."​

AA

Anahtar Kelimeler:
Dışi̇şleri̇ Bakanlığı SözcüsüBüyükelçi̇ Hüseyi̇n MüftüoğluHüseyi̇n Müftüoğlu
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