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Dışişleri Bakanlığından Solingen saldırısı açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın Solingen kentinde, ırkçı bir grup tarafından evlerinin kundaklanması sonucu yaşamını yitiren beş Türk vatandaşını saldırının 25. yılında andı.

Dışişleri Bakanlığından Solingen saldırısı açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın Solingen kentinde, ırkçı bir grup tarafından evlerinin kundaklanması sonucu yaşamını yitiren beş Türk vatandaşını saldırının 25. yılında andı.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 16:21
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Dışişleri Bakanlığından Solingen saldırısı açıklaması

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Almanya’nın Solingen şehrinde, 29 Mayıs 1993 tarihinde, ırkçı bir grup tarafından evlerinin kundaklanması sonucu yaşamını yitiren beş vatandaşımızı, söz konusu saldırının 25. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu tür trajedilerin yeniden yaşanmaması temennisinin paylaşıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte, aradan geçen çeyrek asra rağmen ırkçılık ve İslam karşıtlığının Avrupa’da gösterdiği artışı kaygıyla izliyoruz.Tüm insanlığın ortak sorunu olan ırkçılık, ayrımcılık ve İslam karşıtlığı ile mücadelede etkin tedbirler alınması ve özellikle siyasetçilerin ve medyanın özenli bir dil kullanması gerektiğini, bu vesileyle, bir kez daha vurgulamak istiyoruz."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu konudaki anma törenlerine katılmak üzere yarın Düsseldorf ve Solingen'i ziyaret edeceği belirtilen açıklamada, "Ziyaret sırasında, Sayın Bakanımızın Alman mevkidaşı Heiko Maas ve Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Armin Laschet ile de ikili görüşmeler yapması öngörülmektedir." bilgisi paylaşıldı.

AA

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Dışişleri Bakanlığı
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