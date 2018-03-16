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Dışişleri Bakanlığından İsviçre gazetesine yalanlama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, İsviçre'de yayımlanan bir haberde, İsviçreli bir iş adamının kaçırılmaya çalışılmasında Türk büyükelçiliği ile personelinin yer aldığı iddialarını reddetti.

Dışişleri Bakanlığından İsviçre gazetesine yalanlama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, İsviçre'de yayımlanan bir haberde, İsviçreli bir iş adamının kaçırılmaya çalışılmasında Türk büyükelçiliği ile personelinin yer aldığı iddialarını reddetti.

16 Mart 2018 Cuma 15:36
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Dışişleri Bakanlığından İsviçre gazetesine yalanlama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İsviçre'de yayımlanan bir haberde, İsviçreli bir iş adamının kaçırılmaya çalışılmasında Türk büyükelçiliği ile personelinin yer aldığı iddialarını reddetti.

Aksoy, söz konusu habere ilişkin soruya yanıtında, İsviçre'de yayımlanan Tages Anzeiger gazetesinin internet sitesinde "İsviçreli bir iş adamının kaçırılmaya çalışılması" ile ilgili yayımlanan bir haberde yer alan ve Türk Büyükelçiliği ile personelini hedef gösteren mesnetsiz iddiaları reddetti.

Aksoy açıklamasında, "Söz konusu iddiaları ortaya atan gazeteyi ve haberde atıfta bulunulan İsviçre makamlarını, eğer gerçek ciddi meselelerle ilgilenmek istiyorlarsa, İsviçre’de yuvalanan terörist PKK ve FETÖ yapılanmalarına odaklanmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 16.03.2018 15:37
Anahtar Kelimeler:
FETÖPKKİsviçreDışişleri Bakanlığı
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