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Dışişleri Bakanlığı Türkmenlere yönelik saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Kerkük’te dün gece Türkmenlere yönelik düzenlenen ve 3 kişinin yaralandığı saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Türkmenlere yönelik saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Kerkük’te dün gece Türkmenlere yönelik düzenlenen ve 3 kişinin yaralandığı saldırıyı kınadı.

01 Haziran 2018 Cuma 15:03
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Dışişleri Bakanlığı Türkmenlere yönelik saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Kerkük’te dün gece Türkmenlere yönelik düzenlenen ve 3 kişinin yaralandığı saldırıyı kınadı.

Bakanlık, Irak’ın Kerkük kentindeki seçimlerdeki usulsüzlük iddialarını protesto eden Türkmenlere yönelik dün gece düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Kerkük’te düzenlenen seçimler ile ilgili usulsüzlük iddiaları bağlamında bir süredir şehirde barışçıl gösteriler düzenleyen Türkmen soydaşlarımıza dün gece (31 Mayıs) bombalı saldırı gerçekleştirildiği ve saldırı sonucunda üç soydaşımızın yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir.” denildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kerkük’te huzursuzluk ve istikrarsızlıktan beslenen bazı çevrelerin yönlendirmesiyle düzenlendiği anlaşılan bu alçak saldırıyı kınıyor ve yetkili Irak makamlarının bir an evvel saldırının faillerini adalet önüne çıkarmalarını bekliyoruz. Bu vesileyle başta Kerkük’tekiler olmak üzere, BM’nin açıklamalarına ve gözlemci raporlarına da yansıyan ciddi seçim usulsüzlüğü iddialarının şeffaf, kamuoyunu tatmin edecek şekilde süratle sonuca bağlanması ihtiyacını bir kez daha vurguluyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıKerkük
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