Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 11°
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
92540
ALTIN
150.481
DOLAR
3.6431
STERLIN
4.6559
EURO
3.8981
Adana'da el yazması 2 Tevrat
Adana'da el yazması 2 Tevrat
Sertifikalı kadın çoban
Sertifikalı kadın çoban
"Portakal çiçeği"
"Portakal çiçeği"
Gençlere kültür sanat desteği
Gençlere kültür sanat desteği
Borsada tarihi açılış
Borsada tarihi açılış

Dışişleri Bakanlığı Paris'teki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Paris’te bir polis aracına düzenlenen terör saldırısının kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Paris'teki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Paris’te bir polis aracına düzenlenen terör saldırısının kınadı.

21 Nisan 2017 Cuma 13:45
10 Okunma
Dışişleri Bakanlığı Paris'teki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Paris'ta Champs Elysees Caddesi'nde bekleyen bir polis aracına düzenlenen terör saldırısının kınandığı belirtildi. 

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu zor günde dayanışma içinde olduğumuz dost Fransız milletine ve Fransız polis teşkilatına başsağlığı diliyoruz. Yakınını kaybedenlere sabır, yaralılara da acil şifalar temenni ediyoruz.

Benzer saldırılara birçok defa maruz kalmış olan Türkiye ve Türk halkı, Fransız halkının acısını anlamakta ve paylaşmaktadır. Ülkemiz, bugüne kadar olduğu gibi terörle mücadelede Fransa’ya her türlü desteği vermeye devam edecektir."

Paris'te dün yaşanan saldırıda bir polis hayatını kaybetmiş, bir polis ağır yaralanmıştı. Saldırı sırasında seken bir kurşun, caddeden geçen turistlerden birinin dizinden yaralanmasına neden olmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıParisTerör Saldırısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ davası sanığı eski tuğamiral, Gülen'den şikayetçi oldu
FETÖ davası sanığı eski tuğamiral, Gülen'den şikayetçi oldu
Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 29'ya yükseldi
Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 29'ya yükseldi
"Milletin zamanını israf etmenin manası yok"
"Milletin zamanını israf etmenin manası yok"
Adana'da el yazması 2 Tevrat
Adana'da el yazması 2 Tevrat
Yüksekdağ'ın danışmanı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı
Yüksekdağ'ın danışmanı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı
İzmir'de izinsiz gösterilere katılan 25 kişi adliyede
İzmir'de izinsiz gösterilere katılan 25 kişi adliyede

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ