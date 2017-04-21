Dışişleri Bakanlığı Paris'teki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Paris'ta Champs Elysees Caddesi'nde bekleyen bir polis aracına düzenlenen terör saldırısının kınandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu zor günde dayanışma içinde olduğumuz dost Fransız milletine ve Fransız polis teşkilatına başsağlığı diliyoruz. Yakınını kaybedenlere sabır, yaralılara da acil şifalar temenni ediyoruz.

Benzer saldırılara birçok defa maruz kalmış olan Türkiye ve Türk halkı, Fransız halkının acısını anlamakta ve paylaşmaktadır. Ülkemiz, bugüne kadar olduğu gibi terörle mücadelede Fransa’ya her türlü desteği vermeye devam edecektir."

Paris'te dün yaşanan saldırıda bir polis hayatını kaybetmiş, bir polis ağır yaralanmıştı. Saldırı sırasında seken bir kurşun, caddeden geçen turistlerden birinin dizinden yaralanmasına neden olmuştu.