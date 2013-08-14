Dışişleri Bakanlığı Nijerya'daki saldırıları kınadı

ANKARA



Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da bir camiye ve bir köye düzenlenen saldırıları kınadı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, pazar günü Nijerya'nın kuzeyinde Borno eyaletinde bulunan Konduga kasabasındaki bir camiyle Ngom köyünde gerçekleştirilen iki ayrı saldırıda 56 kişinin hayatını kaybetmesinden duyulan derin üzüntü dile getirildi.



Açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.



Her türlü terör eyleminin şiddetle karşısında duran Türkiye'nin, Nijerya'nın güvenliğini ve birliğini hedef alan, ayrıca din temelli çatışmaya dönüşme istidadı gösteren bu menfur saldırıları kınadığı belirtilen açıklamada, Nijerya halkının, birlik ve dayanışma içinde, ülkedeki istikrarın bozulmasına izin vermeyeceğine inanıldığı bildirildi.



Açıklamada, bu şiddet sarmalının bir an önce son bulması dileğinde bulunuldu, dost ve kardeş Nijerya devleti ve halkıyla güçlü dayanışma duyguları yinelendi.





AA