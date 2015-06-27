Dışişleri Bakanlığı Fransa'daki saldırıyı kınadı

ANKARA - Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Lyon kenti yakınlarındaki Saint-Quentin-Fallavier kasabasında bir gaz üretim tesisinde düzenlenen ve bir kişinin ölümü, iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dost Fransız halkına ve terör kurbanının ailesine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadesine yer verilirken, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dostu ve müttefiki Fransa’yla, teröre karşı mücadelede dayanışma ve yakın işbirliği içinde olmayı sürdüreceği vurgulandı.