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Dışişleri Bakanlığı Fransa'daki saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Lyon kenti yakınlarındaki Saint-Quentin-Fallavier kasabasında bir gaz üretim tesisinde düzenlenen ve bir kişinin ölümü, iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Fransa'daki saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Lyon kenti yakınlarındaki Saint-Quentin-Fallavier kasabasında bir gaz üretim tesisinde düzenlenen ve bir kişinin ölümü, iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıyı kınadı.

27 Haziran 2015 Cumartesi 06:56
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Dışişleri Bakanlığı Fransa'daki saldırıyı kınadı
ANKARA  - Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Lyon kenti yakınlarındaki Saint-Quentin-Fallavier kasabasında bir gaz üretim tesisinde düzenlenen ve bir kişinin ölümü, iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dost Fransız halkına ve terör kurbanının ailesine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadesine yer verilirken, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dostu ve müttefiki Fransa’yla, teröre karşı mücadelede dayanışma ve yakın işbirliği içinde olmayı sürdüreceği vurgulandı.
 

AA

Son Güncelleme: 27.06.2015 07:12
Anahtar Kelimeler:
FransaDışişleriönce Vatan
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