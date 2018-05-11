Dışişleri Bakanlığı DEAŞ operasyonunu doğruladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşlarından İsmail Alwaan al-Ithawi'nin Irak ve ABD iş birliğiyle yakalandığı duyurulan operasyonun, Ithawi'nin Sakarya'da yakalanması ve Irak'a sınır dışı edilmesiyle başladığını bildirdi.

Sözcü Aksoy, terör örgütü DEAŞ'ın 5 elebaşının yakalanması konusunda New York Times gazetesinde yayımlanan habere ilişkin soruya yanıt verdi.

Aksoy, Türkiye'nin DEAŞ'a karşı mücadelede tüm ulusal imkanlarını seferber ettiğini belirterek, "Uluslararası alanda tesis edilen iş birliğinin önemli sonuçlar verdiğini memnuniyetle kaydediyoruz. New York Times'da 9 Mayıs tarihinde yayınlanan haberde bahsi geçen operasyon, İsmail Alwaan al-Ithawi adlı üst düzey DAEŞ mensubunun istihbarat ve emniyet birimlerimiz tarafından düzenlenen operasyon sonucunda Sakarya'da yakalanması ve Irak'a sınır dışı edilmesiyle başlamıştır." ifadesini kullandı.

Aksoy, ortaya çıkan başarıda Türkiye'nin de katkısının bulunmasının önemine değindi ve Türkiye'nin ABD, Irak ve diğer ülkelerle işbirliği içerisinde DEAŞ'a karşı mücadeleyi sürdüreceğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, 5 DEAŞ elebaşının yakalandığını duyurmuştu.

New York Times gazetesinin bölgedeki yetkililere dayandırdığı haberinde, DEAŞ elebaşları al-Ithawi, Saddam el-Cemal, Muhammed el-Kadir, Ömer el Karbuli ve Essam el Zevbai'nin yakalandığı belirtilmişti. Operasyona Amerikan istihbaratının da destek verdiği kaydedilmişti.

Haberde, DEAŞ terör örgütünün sözde lideri Ebubekir Bağdadi'nin sağ kolu olarak nitelendirilen Ithawi'nin eğitimden sorumlu olduğu, güvenlik ve idari kadroları atayan grubun içinde bulunduğu bildirilmişti. Haberde, Ithawi'nin Suriyeli eşiyle Türkiye'de yaşadığı ve kardeşinin kimliğini kullandığı bilgisi paylaşılmıştı.

Ithawi'nin Irak istihbaratının verdiği bilgiyle Türkiye’de güvenlik güçleri tarafından 15 Şubat’ta yakalandığı bilgisi verilen haberde, terör örgütü elebaşının Irak’a iade edildiği ifade edilmişti.