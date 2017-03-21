Dışişleri Bakanlığı Bağdat'taki bombalı saldırıyı kınadı

ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün düzenlenen bombalı saldırıyı şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ta dün gerçekleşen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 23 kişinin hayatını kaybettiğinin ve 45 kişinin de yaralandığının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, tüm Irak halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi.

Bağdat'ın güneyindeki el-Amil semtinde iş hanlarının bulunduğu bir bölgede dün, bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmişti.