Dışişleri Bakanlığı ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşıladı

ANKARA

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD ile Rusya Federasyonu arasında müzakereleri bir süredir devam eden ve Suriye'de kapsamlı bir çatışmasızlık ortamı tesis edilmesine, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine daha kolay eriştirilmesine yönelik düzenlemeler içerdiği açıklanan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Kurban Bayramı'nın ilk günü itibariyle yürürlüğe girmesi planlanan mutabakatın başarılı biçimde uygulanmasının, başta Halep olmak üzere, Suriye'nin genelindeki çatışmaların durması ve muhtaç durumdaki insanlara bir an önce yardım ulaştırılması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, G-20 Zirvesi vesilesiyle Çin'de görüştüğü ABD Başkanı Barack Obama'ya, hem Çin'de hem daha sonra telefonda görüştüğü Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da yürüttüğü telefon diplomasisiyle söz konusu düzenlemelerin Kurban Bayramı'na yetiştirilmesi, düzenlemelerin kapsamlı olması ve Halep'in tamamına erişim sağlanması yönünde telkinlerde bulunduğu hatırlatılan açıklamada, Erdoğan ve Çavuşoğlu’nun sürecin yakın takipçisi olduğunun altı çizildi.

Türkiye’den Halep'e Birleşmiş Milletler aracılığıyla insani yardım ulaştırılmasına yönelik hazırlıklar yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, "Türkiye, Halep'te ve Suriye'nin diğer bölgelerindeki insanların sıkıntılarının azaltılması, çatışmasızlık durumunun etkin biçimde uygulanması ve bu yeni durumun siyasi çözüm doğrultusundaki çabalara da olumlu yansıması yolundaki gayretlerini sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.