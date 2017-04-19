Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan vize açıklaması

ANKARA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile vize uygulamasına ilişkin, "Bizim arzumuz yine eskisi gibi tamamen vizelerin kalkması. Hatta hatta, daha önce önemli bir mesafe katettiğimiz gibi, pasaportsuz kimlikle de seyahatlerin yapılabilmesidir." dedi.

Çavuşoğlu, Guatemala Dışişleri Bakanı Carlos Raul Morales ile dışişleri resmi konutundaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Guatemala'nın Latin Amerika'ya açılım kapsamında özel önem verdikleri bir ülke olduğunu vurguladı.

Bugün Guatemala'nın Ankara Büyükelçiliği'nin açılışını yapacaklarını belirten Çavuşoğlu, büyükelçiliğe her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Mevlüt Çavuşoğlu, baş başa ve heyetler arası görüşmelerde ilişkilerin tüm boyutlarını değerlendirme fırsatı bulduklarını, özellikle çok önem verdikleri ekonomik ilişkiler kapsamında bundan sonraki süreçte iki ülke iş adamlarını daha fazla bir araya getirerek, hem ikili ticaret hacmini hem de karşılıklı yatırım fırsatını artıracaklarını dile getirdi.

Bugün imzaladıkları hava ulaştırma anlaşmasının yeni bir işbirliği alanı oluşturduğunu ifade eden Çavuşoğlu, ikili ilişkileri eğitim, kültür, turizm alanlarında da geliştirmek için çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, Guatemala'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisaklı okul bulunmadığını belirterek, böyle bir yapılanmaya izin vermediği için mevkidaşına teşekkür etti.

Çavuşoğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) aracılığıyla Guatemala'da kalkınma projelerine destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

"Guatemala halkı bu desteği çok önemsiyor"

Guatemala Dışişleri Bakanı Carlos Raul Morales ise Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) ülkesinde sağlık, eğitim ve güvenlik alanında ortaya koyduğu iş birliği dolayısıyla teşekkür ederek, "Guatemala halkı bu desteği çok önemsiyor. Bundan dolayı Guatemala halkının şükranlarını size iletmek istiyorum." dedi.

Morales, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Resmi Konutu'ndaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Çavuşoğlu'nun 2015'te Guatemala'ya yaptığı ziyaret sırasında burada büyükelçilik açma sözü verdiğini ve bu sözün çok kısa sürede başarıyla yerine getirildiğini belirtti.

"Gerek Birleşmiş Milletler nezdinde gerek ikili ilişkiler nezdinde politik alanda mükemmel bir ilişkimiz olduğunu söyleyebilirim. Yatırımların karşılıklı korunması anlaşmasını imzalamış bulunmaktayız." diye konuşan Morales, iki ülke arasındaki ticaret hacmini de artırmak istediklerini ifade etti.

Türk Hava Yollarının (THY) Guatemala'ya doğrudan uçuş yapabilmesi meselesini de görüştüklerini anlatan Morales, "TİKA'nın ülkemizde sağlık, eğitim ve güvenlik alanında ortaya koyduğu iş birliği dolayısıyla çok teşekkür etmek istiyorum. Guatemala halkı bu desteği çok önemsiyor. Bundan dolayı Guatemala halkının şükranlarını size iletmek istiyorum." dedi.

Türkiye'deki halk oylaması sonucu dolayısıyla tebriklerini de dile getiren Morales, bu gelişmelerin demokrasinin güçlenmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Morales, büyükelçiliğin açılmasının ticari anlamda çok güçlü bir araç olacağını da kaydetti.

Rusya ile ilişkiler

Bakan Çavuşoğlu, Rusya ile ilişkilere yönelik bir soru üzerine hafta içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki kez telefonda görüştüğünü, dün akşam Putin'in referandum sonuçları dolayısıyla Erdoğan'ı arayarak tebrik ettiğini ve iki liderin görüşme sırasında ikili ilişkilere de değindiklerini anlattı.

Dün Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin Rusya'nın davetiyle Moskova'ya gittiğini dile getiren Çavuşoğlu, bu ziyaretin amacının ticaretin önündeki tüm engelleri kaldırmak olduğunun altını çizdi. Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Biz uçak düşürme hadisesinden önceki döneme dönmek istiyoruz. O zaman hiç engel yoktu ürünler üzerinde. Artık normalleşme tamamlandığına göre, tüm konularda hatta daha iyiye gitmemiz lazım. Rusya ile vize serbestisini de tekrar sağlamak istiyoruz ama Rusya şu anda bazı güvenlik endişeleri sebebiyle aşama aşama gitmek istiyor. Önce resmi ve hususi pasaportlar üzerinde, kabin görevlilerinin, tır şoförlerinin girmesini kolaylaştırılması gibi bazı adımları öncelikle atmak istiyor. Ama bizim arzumuz yine eskisi gibi tamamen vizelerin kalkması. Hatta hatta daha önce önemli bir mesafe katettiğimiz gibi, pasaportsuz kimlikle de seyahatlerin yapılabilmesidir."