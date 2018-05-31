Dişçiden hepatit B kapma iddiasına 11 bin 60 liralık tazminat

Mersin'de, müteahhitlik yapan evli ve iki çocuk babası 35 yaşındaki Hüseyin Çakmak'ın, 2014 yılında gittiği özel diş kliniğinde hepatit B virüsü kaptığı gerekçesiyle diş doktoru ve klinik aleyhinde açtığı dava sonuçlandı.

Mersin 2. Tüketici Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında hakim, müştekinin tazminat taleplerini kısmen haklı bularak, bin 200 lira maddi, 7 bin 500 lira manevi tazminata hükmetti, müştekiye yasal faizleriyle birlikte 11 bin 60 lira ödenmesine karar verdi.

Süreci AA muhabirine değerlendiren Çakmak, merkez Yenişehir ilçesindeki klinikte diş çektirdikten bir süre sonra eklem ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye gittiğini anlattı.

Çakmak, hastanedeki tetkiklerde hepatit B virüsü kaptığının teşhis edildiğini ifade ederek, "Dokturum 'Son zamanlarda hiç anestezi operasyonu oldun mu ya da dişçi gibi yerlere gittin mi?' diye sordu. Diş çektirdiğimi söyledim. Virüsün kuluçka süresine bakıldığında kliniğe gittiğim günle örtüştü." dedi.

Virüsün, dezenfekte edilmeyen dişçi aletleri nedeniyle bulaştığını düşünerek yargı yoluna başvurduğunu ifade eden Çakmak, iddiaları reddeden kliniğin başta tedavi masraflarını karşılamayı teklif ettiğini ancak daha sonra bunu kabul etmediğini iddia etti.

Yargı mücadelesi sürecek

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporlarda kliniğin hatalı olduğunun tescillendiğini savunan Çakmak, "4 yıllık bir süreçte haklı olduğumuz kanıtlandı, mahkemeyi kazandık. Lakin bin 200 lira maddi 7 bin 500 lira manevi tazminat gibi komik bir rakam verildi. Ben 150 bin manevi, 50 bin lira maddi tazminat davası açmıştım. Asıl amacımız hastanenin cezalandırılmasıydı. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil. Allah'a çok şükür paraya ihtiyacımız yok, müteahhit firmayız. Ben hastanenin ağır şekilde cezalandırılmasını istiyordum. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil. Bir hastanenin veya doktorun dezenfekte etmediği alet insan hayatına mal olmamalı." diye konuştu.

Tazminatın, yasal faizlerle birlikte 11 bin 60 lirayı bulduğunu kaydeden Çakmak, hak ettiği tazminatı almak ve kliniğin faaliyetlerinin durdurulması için önce istinaf mahkemesine, olumsuz sonuç alması durumunda da Yargıtay'a ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurarak yargı mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

"Eşim kararla birlikte inandı"

Süreçte, eşiyle ilişkisinin zedelendiğini belirten Çakmak, "Olayı ilk öğrendiğimde ailem şok olmuştu. Çocuklarımı ve eşimi evden gönderip, tek başıma kaldım. Doktorun önerisi üzerine tüm havlu, bıçak gibi kişisel aletlerimi ayırdım. İlaç tedavisine başlandı. O süreçte eşimin tepkisi çok kötü oldu. Önce şok olmuştu, sonra da başka yerlerden bulaştığını düşünerek benle küstü ve konuşmadı. Açıklanan kararla birlikte eşimin de aklındaki soru işaretleri bitti. Haklı olduğumu gördü, bana inandı." ifadesini kullandı.

Çakmak, 4 yıldır çeşitli eklem ağrıları çektiğini ve yürümekte zorlandığını anlatarak, ölene kadar taşıyıcı olarak kalmaktan dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti.

Mersin'de evli ve iki çocuk babası Hüseyin Çakmak, diş çektirdiği klinikten hepatit B virüsü kaptığı iddiasıyla hukuki mücadele başlatmış, konuyla ilgili AA muhabirinin ulaştığı klinik yetkilisi, iddiaları reddetmiş, kliniğin düzenli olarak Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğünce denetlendiğini, müştekinin kurumu zedelemeye çalıştığını savunmuştu.