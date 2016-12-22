ANKARA

Türkiye, proaktif dış politikası çerçevesinde komşu ülkelerdeki çatışmalar ve uluslararası güvenlik sorunlarına çözüm bulmak için 2016 yılında yoğun bir diplomasi mesaisi yaptı. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi ve Dünya İnsani Zirvesi gibi birçok zirveye ev sahipliği yapan Türkiye ayrıca insani yardım konularındaki yoğun çabalarından ötürü büyük takdir topladı.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında 18 Mart'ta imzalanan mutabakatla 33 nolu faslın açılması, Türkiye'deki Suriyelilere verilecek 3 milyar avro yardımın kullandırılmasının hızlandırılması ve Türkiye ile Yunanistan arasında "sığınmacıların geri gönderilmesi ve yeniden yerleştirilmesi" gibi konular karara bağlandı. Öte yandan, Brüksel'deki zirvede, Ege Denizi'ndeki ölümlerin önüne geçmek amacıyla uygulanmasına karar verilen "bire bir değişim formülünün" 4 Nisan'da hayata geçmesi öne çıkan olaylar arasında yer aldı.

Yılın ilk yarısında Türkiye, dönem başkanlığını üstlendiği "Adalet ve Barış İçin Birlik ve Dayanışma" temalı İİT 13. İslam Zirvesi ile tarihte ilk kez düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi’nde 55'e yakın devlet ve hükümet başkanına ev sahipliği yaptı.

Türkiye, yılın ikinci yarısında bir yandan Suriye'de daha da kötüleşen krize çözüm bulmak amacıyla yoğun diplomasi trafiğini sürdürürken diğer yandan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından çok sayıda ülkeden üst düzey yetkiliyi ağırladı.

Yılın ikinci yarısında FETÖ'ye ilişkin yürütülen soruşturmalar ve yoğun çalışmalarla Dışişleri Bakanlığında 89 kişinin ilişiği kesilirken, Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı'nda 16 kişi görevden uzaklaştırıldı ve 6 kişinin de görevine son verildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yoğun diplomasi mesaisi çerçevesinde, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan ederken 12 ülkede FETÖ ile bağlantılı 79 kuruluş kapatıldı veya devredildi.

Türkiye ile İsrail arasında 2010 yılında yaşanan Mavi Marmara olaylarının ardından hayatını kaybedenlerin ailelerine İsrail'in tazminat ödemesini düzenleyen “Türkiye ile İsrail arasında tazminata ilişkin usul anlaşması” Bakanlar Kurulunca onaylandı. İsrail, 20 milyon dolarlık tazminatı Türkiye'ye aktardı. İki ülke arasında 6 yıl sonra ilişkilerin normalleşmesiyle Türkiye ve İsrail karşılıklı olarak büyükelçi atadı.

AA