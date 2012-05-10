''Dinopark'' Antalya'da açılıyor

Çin'de 70 gün süren çalışma ile hazırlanan maketler, 45 günlük yolculuğun ardından Antalya'ya getirildi. Göynük'teki parkta montajları tamamlanan dinozorlar için son düzenlemeler yapılıyor. Girişinde ziyaretçileri, ''Apatosaurus'' cinsi dinozorun karşıladığı parkta, korku filmlerine konu olan ''T-Rex'' dahil 28 dinozor yer alıyor. Pençe ve kuyruklarını oynatabilen, başını çeviren, ses çıkaran dinozorlar, 16 Mayıs'ta açılacak parkta ziyaretçilerini bekliyor.



Tetra Grup Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Erkan, parkta dinozorların yanı sıra çocuk oyun alanları, 7D sinema, planetaryum, yer çekimsiz ortamı sağlayan ve astronotların uzay mekiği içerisindeki hareketlerinin anlaşılmasını sağlayacak bir simülatörün de yer alacağını sözlerine ekledi.