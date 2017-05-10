Dink cinayetine ilişkin üçüncü iddianame iade edildi

Hrant Dink cinayetine ilişkin hazırlanan üçüncü iddianame, ana davayla birleştirilme talebiyle gönderildiği İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle savcısına iade edildi.
AA
Hrant Dink cinayetine ilişkin hazırlanan üçüncü iddianame, ana davayla birleştirilme talebiyle gönderildiği İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle savcısına iade edildi.
Hrant Dink cinayetine ilişkin hazırlanan üçüncü iddianame, ana davayla birleştirilme talebiyle gönderildiği İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle savcısına iade edildi.
AA