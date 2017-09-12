Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 31°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
109094
ALTIN
146.320
DOLAR
3.4355
STERLİN
4.5576
EURO
4.0982
Şahan Dinç 'Aşk Vadisi'nde geziyor
Şahan Dinç 'Aşk Vadisi'nde geziyor
'Sülük, arı ve müzikle terapi'
'Sülük, arı ve müzikle terapi'
Futbolculara internet uyarısı
Futbolculara internet uyarısı
Rusya'ya ihracat yüz güldürüyor
Rusya'ya ihracat yüz güldürüyor
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı

Dink cinayeti sanığı Tuncel'in avukatına FETÖ'den hapis istemi

Hrant Dink cinayeti davasının sanığı Erhan Tuncel'in avukatı Erdoğan Soruklu hakkında ''FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Dink cinayeti sanığı Tuncel'in avukatına FETÖ'den hapis istemi

Hrant Dink cinayeti davasının sanığı Erhan Tuncel'in avukatı Erdoğan Soruklu hakkında ''FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

12 Eylül 2017 Salı 14:46
0 Okunma
Dink cinayeti sanığı Tuncel'in avukatına FETÖ'den hapis istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukatlık yapılanmasına ilişkin soruşturmada tutuklanan Hrant Dink cinayeti davasının sanığı Erhan Tuncel'in avukatı Erdoğan Soruklu hakkında ''FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Hasan Yılmaz tarafından FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına ilişkin yürütülen dosya kapsamında tutuklanan Hrant Dink cinayeti davasının sanığı Erhan Tuncel'in avukatı Erdoğan Soruklu hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucundan hazırlanan 38 sayfalık iddianamede, şüpheli Soruklu hakkında OHAL kapsamında kapatılan İhracatçı ve Sanayı̇cı̇ İşadamları Derneğı̇'nde ası̇l üyelı̇ğı̇ bulunduğu, kızı Tuğçe Soruklu’nun OHAL kapsamında çıkarılan KHK ı̇le kapatılan özel Dr. Zeynel Abı̇dı̇n Erdem Anadolu Lı̇sesı̇nde 2015/2016 eğı̇tı̇m yılında kaydının bulunduğu, FETÖ/PDY terör örgütü ı̇le iltı̇saklı olan şahıslarla ve ByLock kullanan şüphelilerle yoğun irtibatının bulunduğu ve 07 Haziran 2015 tarihinde yapılan seçimlerde örgüte müzahir Cı̇han Haber Ajansına seçı̇m sonuçlarıyla ilgili bilgi aktardığı kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Soruklu'nun FETÖ’ye ait kanalların Digiturk'ten çıkarılmasından sonra 8 Ekim 2015'te üyeliğini iptal ettirdiği, Bank Asya'da hesabının bulunduğu, 2014 yılında hesabında ciddi oranda meblağ artışı olduğu kaydedildi.

Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğünün 25 Şubat 2017 tarihinde Soruklu'ya ilişkin gelen ihbara da yer verilen iddianamede, ihbarda ''Esenler Tekstilkent'te Erdoğan Soruklu Avukatlık Bürosunun Sahibi Avukat Erdoğan Soruklu'nun FETÖ/PDY Terör Örgütü içinde hareket ettiği ofisinde cemaatçilerle toplantı yaptığı, cemaatçi avukatları işe aldığı ve 15 Temmuz'dan sonra da hala cemaatçilerin avukatlığını yaptığı, yanında çalışan avukatlardan Onur Çeliktaş isimli şahsın cemaatte ev abiliği yaptığı, örgütün illegal işlerini yaptığı, Onur ve eşinin cemaat evliliği yaptıkları, eşinin de cemaatte ablalık yaptığı, Onur isimli şahsın da cemaatçilerin avukatlığını hala yaptığı'' iddia edildi.

Şüpheli Soruklu'nun ifadesine de yer verilen iddianamede, Soruklu'nun ifadesinde Onur Çeliktaş'ın, yanında çalışan bir avukat olduğunu ve kendisi pek tanımadığını iddia ederek, hakkındaki diğer suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

İddianamede, tüm dosya kapsamındaki deliller birlikte değerlendirildiğinde şüpheli Soruklu'nun, üzerine atılı suçu işlediği belirtilerek, hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖDink Cinayeti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşıyla görüştü
Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşıyla görüştü
'Okul servis araçlarının kiralanması şartları düzenlendi'
'Okul servis araçlarının kiralanması şartları düzenlendi'
FETÖ'nün cep telefonlarındaki ByLock oyunu
FETÖ'nün cep telefonlarındaki ByLock oyunu
Bakan Tüfenkci'den esnaf ziyareti
Bakan Tüfenkci'den esnaf ziyareti
Darbeciler başarısız olunca erleri bırakıp kaçmışlar
Darbeciler başarısız olunca erleri bırakıp kaçmışlar
'12 Eylül darbesi sadece askeriyenin yapmış olduğu bir darbeydi'
'12 Eylül darbesi sadece askeriyenin yapmış olduğu bir darbeydi'
Fakıbaba, bir pastanede fenalaşan kadına ilk müdahaleyi yaptı
Fakıbaba, bir pastanede fenalaşan kadına ilk müdahaleyi yaptı
Silvan Belediyesi özel kalem müdürüne silahlı saldırı
Silvan Belediyesi özel kalem müdürüne silahlı saldırı
Onur Özbizerdik'e 2 yıl 6 ay hapis cezası
Onur Özbizerdik'e 2 yıl 6 ay hapis cezası

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ