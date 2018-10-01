Din görevlilerine sağlanan haklar memnun etti

Din görevlileri, son yıllarda müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesi, ilahiyat ön lisans mezunlarına sınavsız lisans tamamlama hakkı tanınması, vekil imamların kadroya geçirilmesi ve fahri Kur'an kursu öğreticilerinin sözleşmeli statüye kavuşması gibi birçok kazanım elde etmelerinden memnuniyet duyuyor.

Din görevlileri sendikalarının genel başkanları, "1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla yaptığı açıklamada, din görevlilerine son yıllarda tanınan haklara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Diyanet-Sen Genel Başkan Vekili Osman Aydın, sendika olarak 1998'den beri Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanlarına hizmet ettiğini, 2004 itibarıyla da bu alanda yetkili sendika olarak onlarca kazanımlara imza attıklarını belirtti.

Öncelikle 12 bin vekil imamın kadroya geçirilmesini sağladıklarını aktaran Aydın, ücretlerde önemli iyileştirmeler olduğunu, ek ders ücreti alındığını, fahri Kur'an kursu hocalarının sözleşmeli statüye kavuştuğunu ve boş kadroların büyük oranda doldurulduğunu anlattı.

Aydın, din görevlilerinin hükümetin icraatları hakkında konuşmalarını yasaklayan ve üç yıla kadar hapis cezası getiren ilgili maddenin değiştirildiğine işaret ederek, şunları belirtti:

"Özellikle geçtiğimiz günlerde ilk kayıtları başlayan ilahiyat ön lisans mezunlarına sınavsız lisans tamamlama hakkı tanınması, Diyanet-Sen'in çok ciddi çalışmaları sonucu hayata geçmiş bir kazanımdır. Bu konuda akademisyenlere raporlar hazırlatılmasından, siyasilere konunun öneminin anlatılmasına kadar aşama aşama ciddi emekler sarf edildi."

Müftülere nikah yetkisinin verildiğini ve teşkilat yasasının çıkarılması ile Diyanet İşleri Başkanlığının kurumsal bir yapıya kavuştuğunu anımsatan Aydın, tüm kazanımların din görevlilerini memnun ettiğini söyledi.

Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nın kaldırılması teklifi

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, 1986'dan beri kutlanan "Camiler Haftası"nın, yetkili sendika olarak 2002'de verdikleri teklif ile "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" olarak kutlanmaya başlandığını ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilat yasası ile din görevlilerinden ilahiyat mezunu olanlara 3000 ek gösterge verildiğine işaret eden Ünal, şunları kaydetti:

"Yaz kurslarında ücret ödenmesi, resmi tatillerde mesai yapan görevlilere fazla çalışma ücreti verilmesi, Kur'an kursu öğreticilerine eğitim ödeneği verilmesi sağlanmıştır. Ancak din görevlilerinin Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nın kaldırılması teklifimizdir. Görevde yükselmelerde mülakat yapılmamalıdır. Din görevlilerinin lojman sorunu bir an önce çözüme kavuşmalıdır. Liyakat, ehliyet, bilgi, beceri ve hakkaniyet uygulanmalıdır."

Din görevlileri, siyasi ve ideolojik baskılardan kurtuldu

Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası (Din-Bir-Sen) Genel Başkanı Yusuf Özdemir de din görevlilerinin üzerindeki siyasi ve ideolojik baskının kalktığını ifade etti.

Din görevlilerinin özlük haklarında da iyileştirmeler olduğunu anlatan Özdemir, şu bilgileri verdi:

"Okullarda derslere girilmeye başlanıldı. Yaz Kur'an kurslarından ek ders alındı. Bayram mesaileri verilmeye başlandı. Kürsü dokunulmazlığı sebebiyle artık din görevlilerimiz vaaz edebiliyor, gece gündüz ders verebiliyorlar. Geçmişte yasaklananlar sendika ve hükümet iş birliğiyle 2002'den sonra kalktı. Sendikalar ve siyaset iş birliğiyle yüzde 30 mesafe alındı. Fakat yeterli değil, günümüzde sendikaların tanımına uygun hareket etmesi gerektiği kanaatindeyim."

"Bayram ikramiyesi verilmesi gerekiyor"

Bağımsız Diyanet-Sen Genel Başkanı Faruk Çetin, Diyanet İşleri Başkanlığının kurulduğu günden beri din görevlilerinin önemli birçok kazanım elde ettiğini ama sosyal ve mali haklara tam manasıyla kavuşulamadığını belirtti.

Çetin, görevde yükselmede lisans öğrenim farklılığı ile kurum kariyer uzmanlığında 35 yaş sınırının kaldırılması, imamlığa atanmak isteyen müezzinlere kolaylık sağlanması ve Diyanet İşleri Başkanlığı personeline bayram ikramiyesi verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.