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Dilencinin üzerinden 28 bin, bankadan 450 bin lirası çıktı

Bursa'da zabıta ekiplerinin yakaladığı bir dilenciden 28 bin lira çıkarken, üzerinde bulunan 5 farklı hesap cüzdanında ise toplam 450 bin lira olduğu belirlendi

Dilencinin üzerinden 28 bin, bankadan 450 bin lirası çıktı

Bursa'da zabıta ekiplerinin yakaladığı bir dilenciden 28 bin lira çıkarken, üzerinde bulunan 5 farklı hesap cüzdanında ise toplam 450 bin lira olduğu belirlendi

12 Haziran 2017 Pazartesi 10:05
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Dilencinin üzerinden 28 bin, bankadan 450 bin lirası çıktı

Bursa'da, zabıta ekiplerinin yakaladığı bir dilencinin üzerinden 28 bin lira çıkarken, bu kişinin yine üzerinde bulunan kendisine ait 5 farklı banka hesap cüzdanında ise toplam 450 bin lirası olduğu tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, teravih namazı öncesi cami önlerinde dilencilik yapanlara yönelik çalışma başlatan Osmangazi Belediyesi Zabıta ekipleri, ramazan ayının başından itibaren Şehreküstü Camisi'nin önünde çalışma yürüttü.

Ekipler, 15 gündür aynı camiye gelen Mehmet Cahit Ö'nün (56) hareketlerinden şüphelendi. Polis ekiplerinin de yardımıyla Mehmet Cahit Ö, caminin yanında bulunan Osmangazi Belediyesi Şehreküstü Zabıta Noktası'na götürüldü.

Şüphelinin elindeki poşeti alan ekipler, içinde çok sayıda banknot ve demir para bulunduğunu fark etti. Paraları sayan ekipler, toplam 28 bin lira olduğunu belirledi. Ayrıca Mehmet Cahit Ö'nün üzerinden çıkan 5 farklı banka hesap cüzdanında ise toplam 450 bin liranın bulunduğu tespit edildi.

Ramazan ayı boyunca Şehreküstü Camisi'nin önünde dua ettiğini iddia eden Mehmet Cahit Ö, dilencilik yapmadığını, emekli aylığını biriktirdiğini ve bu paranın bankadaki faizlerinden bu geliri elde ettiğini ileri sürdü.

Paraları evinde bulundurmaktan korktuğu için üzerinde taşıdığını dile getiren Mehmet Cahit Ö, zabıta ekiplerinden "Paralarımı verin gideyim" talebinde bulundu.

Tutanak tutularak sayılan paralara el konulurken Mehmet Cahit Ö'ye "dilencilik yaptığı" gerekçesiyle Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari para cezası kesildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BursaDilencinin üzerindenCami önlerinde Dilencilik
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