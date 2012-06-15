Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Dil bilimcilerden destek

Başbakan Erdoğan'ın ''yaşayan diller ve lehçelerin yeterli sayıda öğrenci bir araya geldiğinde seçmeli ders olarak öğretileceği açıklaması''na dil bilimcilerden destek geldi

Dil bilimcilerden destek

Başbakan Erdoğan'ın ''yaşayan diller ve lehçelerin yeterli sayıda öğrenci bir araya geldiğinde seçmeli ders olarak öğretileceği açıklaması''na dil bilimcilerden destek geldi

15 Haziran 2012 Cuma 13:03
605 Okunma
Dil bilimcilerden destek
ANKARA - Başbakan Erdoğan'ın ''yaşayan diller ve lehçelerin yeterli sayıda öğrenci bir araya geldiğinde seçmeli ders olarak öğretileceği açıklaması''na dil bilimcilerden destek geldi. Dil bilimci Zeynelabidin Zinar, açıklamayı ''Kürt dili için olumlu güzel bir adım'' olarak değerlendirdi.

Yazdığı hikaye ve inceleme ve derlemelerle 100'den fazla Kürtçe kitabı bulunan dil bilimci Zeynelabidin Zinar, seçmeli dersin Kürt diline büyük katkı yapacağını belirtti.
Kürt Halk Edebiyatı üzerine araştırmaları ile tanınan ve yurt dışında anadil öğretmenliği yapan yazar Ahmet Aras ise seçmeli Kürtçe dersi ile Kürtlerin asimile edileceği şeklindeki açıklamalara tepki göstererek, ''Bunlar ya asimilasyonun ne olduğunu bilmiyorlar ya da bilerek çarpıtıyorlar'' dedi. Aras ise atılan adımı anadilde eğitim için bir ön hazırlık aşaması olarak değerlendirdiğini söyledi. Aras, ''Hükümetin bu kararına olumlu bakıyorum ve buna anadilde eğitim için bir ön hazırlık aşaması olarak bakıyorum" dedi.

AA

Son Güncelleme: 15.06.2012 05:04
Anahtar Kelimeler:
Seçmeli Ders
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ