ANKARA - Başbakan Erdoğan'ın ''yaşayan diller ve lehçelerin yeterli sayıda öğrenci bir araya geldiğinde

olarak öğretileceği açıklaması''na dil bilimcilerden destek geldi. Dil bilimci Zeynelabidin Zinar, açıklamayı ''Kürt dili için olumlu güzel bir adım'' olarak değerlendirdi.



Yazdığı hikaye ve inceleme ve derlemelerle 100'den fazla Kürtçe kitabı bulunan dil bilimci Zeynelabidin Zinar, seçmeli dersin Kürt diline büyük katkı yapacağını belirtti.

Kürt Halk Edebiyatı üzerine araştırmaları ile tanınan ve yurt dışında anadil öğretmenliği yapan yazar Ahmet Aras ise seçmeli Kürtçe dersi ile Kürtlerin asimile edileceği şeklindeki açıklamalara tepki göstererek, ''Bunlar ya asimilasyonun ne olduğunu bilmiyorlar ya da bilerek çarpıtıyorlar'' dedi. Aras ise atılan adımı anadilde eğitim için bir ön hazırlık aşaması olarak değerlendirdiğini söyledi. Aras, ''Hükümetin bu kararına olumlu bakıyorum ve buna anadilde eğitim için bir ön hazırlık aşaması olarak bakıyorum" dedi.