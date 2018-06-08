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DİKİŞTE TEKNOLOJİNİN EN ÜST SEVİYESİ

Dikiş makinelerine üstün teknoloji getiren PFAFF, şimdi dikişle profesyonel olarak ya da hobi için ilgilenen herkesi olağanüstü bir ürünle tanıştırıyor: PFAFF CREATIVE 4.5 bilgisayarlı piko nakış makinesi…

DİKİŞTE TEKNOLOJİNİN EN ÜST SEVİYESİ

Dikiş makinelerine üstün teknoloji getiren PFAFF, şimdi dikişle profesyonel olarak ya da hobi için ilgilenen herkesi olağanüstü bir ürünle tanıştırıyor: PFAFF CREATIVE 4.5 bilgisayarlı piko nakış makinesi…

08 Haziran 2018 Cuma 10:11
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DİKİŞTE TEKNOLOJİNİN EN ÜST SEVİYESİ

Renkli ve yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran…

PFAFF CREATIVE 4.5 bilgisayarlı piko nakış makinesi, renkli ve yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekrana sahip. Ekran kaydırma, ekran büyütme ve küçültme özellikleri de bulunuyor. Ekrandan 12 farklı dil seçimi yapılabiliyor. IDT sistem ile hatasız dikiş, 9 mm genişliğinde zigzag yapabilme, 480’den fazla dikiş ve dekoratif desen, 48 mm genişliğinde maxi süsleme dikiş ve dekoratif desen, 5 adet yazı karakteri ve güncel yazı fontlarını yükleyebilme ürünün diğer özellikleri… Geniş ve aydınlık çalışma alanı yaratan ürün, ayarlanabilir LED ışıklarla çalışma alanı gölgelerini ortadan kaldırıyor.

Yüksek hafıza ile birçok seçenek…

PFAFF CREATIVE 4.5 bilgisayarlı piko nakış makinesi, yüksek hafızası ile desenleri, kombinasyonları ve özel tasarımları kaydedebiliyor. Art arda desen kombinasyonları ile yeni kombine dekoratif desenler oluşturabiliyor. 16 farklı modelde tek kademede otomatik ilik açabiliyor ve düğme dikebiliyor. Farklı desenlerle kırkyama, yama ve punteriz dikişler de onun işi. Ürünün özellikleri saymakla bitmiyor. Ürün, ayrıca çift iğne ile yan yana paralel dikiş dikebiliyor (reçme dikişi) ve patchwork programı ile kumaşlara aynı adımda dikiş gerçekleştirebiliyor. Sensörmatik ilik açabilme, desenleri özel yönlerle grafik tasarımla dizayn edebilme, 500 mm dikiş adımı kadar desen sıralama ve overlok dikiş seçenekleri ise fark yaratıyor. Stitch creatör ile bir nokta başlangıcıyla kişiye özgü dekoratif dikiş-desen ve tamamen yeniden piko desen yaratılabiliyor. Özel kurdele ve tül süsleme dekoratif desenleri de yapılabiliyor. Tapering programı ile dekoratif desenlerle kumaş üzerinde açı vererek otomatik köşe dönme fonksiyonu bir diğer özellik. İğnedeki iplik ve masuradaki iplik arasındaki dengeyi oluşturmak ve elyaflı kumaşlar için iplik tansiyonu ayarlayabilmek PFAFF CREATIVE 4.5 için çok kolay. Otomatik iplik takma, hız kontrolü, çift iğne programı, iğne kırılmasını önlemek için dikiş genişliğini otomatik ayarlama ve 37 iğne pozisyonu, ürünü benzerlerinden ayırıyor.

Her adımda kadınlara yardımcı olan bilgi menüsü…

Yardım konuları için ekran fonksiyonu ve diğer konularda soru – cevap bilgi menüsü,  dikiş dikerken kadınlara yardımcı oluyor.  

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Anahtar Kelimeler:
PFAFFDikiş MakinesiPFAFF CREATIVE 4.5Dikiş
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