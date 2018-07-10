Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99253
ALTIN
191.471
DOLAR
4.5675
STERLİN
6.2771
EURO
5.3639
2018-2019 sezonu fikstür çekimi yapıldı
2018-2019 sezonu fikstür çekimi yapıldı
Soluduğumuz havanın kalitesi artık cepte
Soluduğumuz havanın kalitesi artık cepte
Tarihi şehir Mardin yapımcıların gözdesi oldu
Tarihi şehir Mardin yapımcıların gözdesi...
'e-Nabız'ı 8 milyon kişi kullanıyor
'e-Nabız'ı 8 milyon kişi kullanıyor
Fransa ile Belçika 74. randevuda
Fransa ile Belçika 74. randevuda

DİKİŞ DİKMEK KADINLARA İYİ GELİYOR

Günümüzde dikiş dikmek, bir hobi olarak yeniden trend haline gelmiş durumda. Öte yandan yapılan araştırmalara göre dikiş dikmenin psikolojik, bedensel ve zihinsel açıdan da birçok faydası var.

DİKİŞ DİKMEK KADINLARA İYİ GELİYOR

Günümüzde dikiş dikmek, bir hobi olarak yeniden trend haline gelmiş durumda. Öte yandan yapılan araştırmalara göre dikiş dikmenin psikolojik, bedensel ve zihinsel açıdan da birçok faydası var.

10 Temmuz 2018 Salı 10:01
0 Okunma
DİKİŞ DİKMEK KADINLARA İYİ GELİYOR

SINGER’den bayilerinde kadınlara özel hobi alanı…

Uzmanlara göre dikiş dikmek insanı rahatlatıyor, zihnini boşaltmasına yardımcı oluyor. Bu nedenle, psikologlar da kadınlara dikiş dikmelerini öneriyor. Yoğun iş temposunda her gün sadece 10 dakikasını dikişe ayıran kadınlar, ne kadar dinlendiklerini gördüklerinde çok şaşırıyor. Bu pazarın lideri ise dikiş makinesinin mucidi konumundaki SINGER… Güçlü marka, hobi alanına yönelik büyüme stratejisi ile pazarın zirvesindeki yerini koruyor. SINGER, ürünleri ile dikiş dikerek stresten arınmak ve keyifli bir hobi ile uğraşmak isteyen kadınlara, ileri teknolojiye sahip birçok seçenek sunuyor. Ayrıca SINGER, dikiş makinelerine sahip olmayan kadınlara da bayilerinde oluşturduğu özel hobi alanları ile destek oluyor. Kadınlar, SINGER bayilerine gelerek ücretsiz şekilde dikiş makinelerinden yararlanabiliyor, diledikleri kadar kalıp dikiş dikerek stres atabiliyor.      

Dikiş dikenler daha mutlu hissediyor…

Dikiş dikmek, günümüzün en popüler hobileri arasında...  Dikiş makinesi kullanıcıları için kendi giysilerini dikmek, zamanla hobiden fazlası haline gelerek bir yaşam şekline dönüşüyor. Araştırmalara göre, dikiş dikmenin psikolojik açıdan da faydaları bulunuyor. Yaratıcılığı göstermenin birçok farklı yolu var. Bunlardan biri de dikiş… Tıpkı diğer el becerilerinde olduğu gibi dikişinizi tamamladığınızda beyninizde oluşan ödül hissi size mutluluk veriyor. Dikiş dikenlerin büyük çoğunluğu dikiş diktikten sonra kendilerini “çok mutlu” hissettiklerini söylüyor. Bu mutluluğun, dikiş dikmenin getirdiği rahatlama ve stresten arınma hissinden kaynaklandığı da belirtiliyor. Hatta sık sık dikiş dikenler, bu faaliyeti nadiren yapanlara göre duygusal ve zihinsel olarak daha rahatlamış kişiler oluyor. Kişi, o anda yaptığı işe odaklanarak günlük sıkıntılarından uzaklaşıyor. Araştırmalar, dikiş gibi uğraşların ve yaratıcı hobilerin, depresyonu yüzde 54 oranında, beyin yaşlanmasını ise yüzde 50 oranında azalttığını gösteriyor. Bu nedenle dikiş dikme eylemi, psikologların da önerisi arasında yer alıyor. Öte yandan dikiş dikmek, diğer birçok hobi gibi el ile göz arasında uyum ve koordinasyon istiyor. Görsel-uzamsal bu aktiviteler de kasları çalıştırarak beden sağlığına katkıda bulunuyor.
Siz de şimdi bir SINGER dikiş makinesi sahibi olarak, yeni bir hobi ve kendinizi stresten arındıracak keyifli bir uğraş edinebilirsiniz.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
SINGERDikiş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığına en yaşlı yardımcı vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına en yaşlı yardımcı vekalet edecek
Milli Savunma Bakanlığı görev ve yetkilerinde düzenleme
Milli Savunma Bakanlığı görev ve yetkilerinde düzenleme
Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları oluşturuldu
Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları oluşturuldu
Orgeneral Dündar Kara Kuvvetleri Komutanı oldu
Orgeneral Dündar Kara Kuvvetleri Komutanı oldu
'Asılsız ihbara para cezası'
'Asılsız ihbara para cezası'
Yeni uyum kararnamesi yayımlandı
Yeni uyum kararnamesi yayımlandı
Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu
Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu
Giresun'da terör operasyonu: 1 şehit
Giresun'da terör operasyonu: 1 şehit
Hattın yıllık kontrolleri nisanda yapılmış
Hattın yıllık kontrolleri nisanda yapılmış

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ