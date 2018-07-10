DİKİŞ DİKMEK KADINLARA İYİ GELİYOR

SINGER’den bayilerinde kadınlara özel hobi alanı…

Uzmanlara göre dikiş dikmek insanı rahatlatıyor, zihnini boşaltmasına yardımcı oluyor. Bu nedenle, psikologlar da kadınlara dikiş dikmelerini öneriyor. Yoğun iş temposunda her gün sadece 10 dakikasını dikişe ayıran kadınlar, ne kadar dinlendiklerini gördüklerinde çok şaşırıyor. Bu pazarın lideri ise dikiş makinesinin mucidi konumundaki SINGER… Güçlü marka, hobi alanına yönelik büyüme stratejisi ile pazarın zirvesindeki yerini koruyor. SINGER, ürünleri ile dikiş dikerek stresten arınmak ve keyifli bir hobi ile uğraşmak isteyen kadınlara, ileri teknolojiye sahip birçok seçenek sunuyor. Ayrıca SINGER, dikiş makinelerine sahip olmayan kadınlara da bayilerinde oluşturduğu özel hobi alanları ile destek oluyor. Kadınlar, SINGER bayilerine gelerek ücretsiz şekilde dikiş makinelerinden yararlanabiliyor, diledikleri kadar kalıp dikiş dikerek stres atabiliyor.

Dikiş dikenler daha mutlu hissediyor…

Dikiş dikmek, günümüzün en popüler hobileri arasında... Dikiş makinesi kullanıcıları için kendi giysilerini dikmek, zamanla hobiden fazlası haline gelerek bir yaşam şekline dönüşüyor. Araştırmalara göre, dikiş dikmenin psikolojik açıdan da faydaları bulunuyor. Yaratıcılığı göstermenin birçok farklı yolu var. Bunlardan biri de dikiş… Tıpkı diğer el becerilerinde olduğu gibi dikişinizi tamamladığınızda beyninizde oluşan ödül hissi size mutluluk veriyor. Dikiş dikenlerin büyük çoğunluğu dikiş diktikten sonra kendilerini “çok mutlu” hissettiklerini söylüyor. Bu mutluluğun, dikiş dikmenin getirdiği rahatlama ve stresten arınma hissinden kaynaklandığı da belirtiliyor. Hatta sık sık dikiş dikenler, bu faaliyeti nadiren yapanlara göre duygusal ve zihinsel olarak daha rahatlamış kişiler oluyor. Kişi, o anda yaptığı işe odaklanarak günlük sıkıntılarından uzaklaşıyor. Araştırmalar, dikiş gibi uğraşların ve yaratıcı hobilerin, depresyonu yüzde 54 oranında, beyin yaşlanmasını ise yüzde 50 oranında azalttığını gösteriyor. Bu nedenle dikiş dikme eylemi, psikologların da önerisi arasında yer alıyor. Öte yandan dikiş dikmek, diğer birçok hobi gibi el ile göz arasında uyum ve koordinasyon istiyor. Görsel-uzamsal bu aktiviteler de kasları çalıştırarak beden sağlığına katkıda bulunuyor.

Siz de şimdi bir SINGER dikiş makinesi sahibi olarak, yeni bir hobi ve kendinizi stresten arındıracak keyifli bir uğraş edinebilirsiniz.