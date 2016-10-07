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Dijital oyunlarda 'İslamofobi' tehlikesi

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, dijital oyunlardaki İslamofobi tehlikesine ilişkin, "Dünya çapında online olarak oynanan bazı oyunlarda İslam'a karşı kara propaganda olarak nitelendirilebilecek imgeler tespit ediliyor." dedi.

Dijital oyunlarda 'İslamofobi' tehlikesi

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, dijital oyunlardaki İslamofobi tehlikesine ilişkin, "Dünya çapında online olarak oynanan bazı oyunlarda İslam'a karşı kara propaganda olarak nitelendirilebilecek imgeler tespit ediliyor." dedi.

07 Ekim 2016 Cuma 15:52
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Dijital oyunlarda 'İslamofobi' tehlikesi

 Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik ve Spor Bakanları 3. Konferansı kapsamında hazırlanan "Oyunlarda İslamofobi" kitapçığıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Kılıç, dünyada İslamofobinin yayılmaya çalışıldığını dile getirerek, "Aynı zamanda bilgisayar oyunlarının içerisinde dijital dünyada bizim yaptığımız araştırmalar sonucunda İslamofobik birtakım unsurların oyunların içerisine yerleştirilmiş olduğunu görüyoruz. Dinimizce kutsal olarak görülen, birçok simgenin maalesef olumsuz anlamda bazı oyunlarda kullanıldığını tespit ettik. Bununla ilgili zaten çalışmalar yapıyoruz. Bunu özellikle dile getirmemizin nedeni İslam dünyasının ve İslam dünyasında sorumluluk almış kişilerin bunun farkında olarak tedbirlerini almaları, çocukları ve gençleri bu algı operasyonuna karşı korumaları." diye konuştu. 

İngilizce olarak da basıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan "Oyunlarda İslamofobi" kitapçığında, her gün milyonlarca kişi tarafından oynanan dijital oyunlardaki İslam karşıtı ses, görsel ve karakterle vurgu yapılırken, söz konusu oyunların en popüler olanları hakkında bilgiler verildi.

Konferans kapsamında davetlilerin de ilgisine sunulan kitapçık Türkçe ve İngilizce olarak basıldı.

Kitapçıkta İslamofobik içerikleri tespit edilen bazı oyunlar ise şöyle sıralandı:

"GUITAR HERO-3: Konser havasındaki oyun, oyunculara sahnede müzik aleti çaldırma üzerine kurulu. Milyonlarca kullanıcı tarafından talep gören bu oyun sahnede karakteri coşkulu sıçrayışlarla Arapça 'ALLAH' ibaresinin üzerinde dans ettirmektedir.

DEVIL MAY CRY 3/DANTE’S AWAKENING: Dünyaca ünlü Third Person'ın 3. nesli oyununda da; Müslümanların kıblesi olan Kabe'nin kapısı şeytan kulesine girişin sembolü olarak kullanılıyor.

RESIDENT EVIL: Milyonlarca kullanıcısı olan oyunda Hz. Muhammed'in mezarının kapısı, düşmanların ordular halinde geldiği kötülüğün kaos ortamının kaynağı olarak lanse ediliyor. Mescid-i Nebevi'nin kapısının üzerinde İlluminati sembolü yerleştirilirken, oyunun kütüphanede geçen kısmında ise tüm kitaplar raflardayken sadece Kur'an-ı Kerim yerde gösteriliyor.

CALL OF DUTY: Seri bazlı düşünüldüğünde, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük oyun serisi haline gelen Call Of Duty'de harabe bir evin tuvaletinde, kirli bir klozetin tam üstünde hadis-i şerif ile bezeli olan bir çerçeve asılı olduğu tespit edildi. Oyun firmasına giden şikayetler üzerine kaldırılan görsel yerine siyah renk bir çerçeve konuldu.

HITMAN: DNA'sı ile oynanmış bir asker oyun senaryosuna göre düşmanları öldürmeye ve görevleri yerine getirmeye uğraşır. Türkiye'de de yılın en iyiler arasında yer alan oyunda, İslam'ı aşağılayan görseller kullanıldı.

COUNTER STRIKE: Dünyaca ünlü asker terörist çatışmasına dayalı keskin nişancı oyunu Counter Strike'da teröristler yaralanırken ya da ölürken 'Allahu Ekber' ve 'La ilahe illallah' çığlıkları atıyordu. İslam dünyasının yoğun tepkisi üzerine oyun kurucular tarafından oyuna güncelleme getirilerek ses efektleri oyundan çıkarıldı.

SERIOUS SAM: Dünyayı canavarlardan koruma üzerine kurulu oyunda yaratıklar, Hz. Ali'nin kabrinden türemektedir. Bu sebeple ağır silahlarla Hz. Ali'nin kabrine saldırı içeren bir oyundur.

CLIVE BARKERS UNDYING: Oyunda ilerleyen bölümlerin birinde ana karakter şeytanın saldırısına uğramaktadır. Şeytan, sabit konumda bu saldırıları gerçekleştirirken ayetlerden birinin üzerinde durmaktadır.

ZACK & WIKI: Oyunda kötülük sembolü düşmanlar ölürken 'Allahu Ekber' sesi çıkarıyor.

AYO DANCE: Oyunda Dj 5.000.000 puan kazandığında Kuran-ı Kerim'in üzerinde şarkı söyleyip dans ediyor.

MUSLIM MASSACRE: Oyun çarşaflı kadınlar ve sakallı adamları öldürme üzerine kuruludur. Oyun sonunda Hz. Muhammed'in öldürülmesi isteniyor.

BOMB GAZZE: Gazze'yi bombalayıp, çarşaflı kadınları ve cübbeli erkekleri öldürme üzerine kurulu bir oyundur.

MINARETT ATTACK: Oyunda dağların hemen önünde kiliseleriyle sakin bir İsviçre şehri vardır. Ancak 'başlat' komutunu verir vermez yerden şehri işgal edecek biçimde minareler yükselmektedir. Oyuncu ne kadar minare ya da müezzin vurursa o kadar puan almaktadır. Vurulamayan müezzinler, oyunu kaybetmiş olmanın bir getirisi olarak durmadan ezan okumaktadırlar.

PACMAN: Dünyaca ünlü Pacman'in bir versiyonu Müslüman, çarşaflı kadınları toplayarak ilerleme oyunudur."

AA

Son Güncelleme: 07.10.2016 15:52
Anahtar Kelimeler:
Bilgisayar OyunlarıGençlik Ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç
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