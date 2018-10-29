Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90542
ALTIN
219.623
DOLAR
5.5707
STERLİN
7.1166
EURO
6.3486
Fırat’ın doğusu bombalandı!
Son Dakika
Fırat’ın doğusu bombalandı!
Hazırlıklarımız sürüyor
Hazırlıklarımız sürüyor
İran petrolü düşük fiyattan sattı
İran petrolü düşük fiyattan sattı
Kayserispor evinde kazandı
Son Dakika
Kayserispor evinde kazandı
İstanbul Yeni Havalimanı yarın açılıyor
Son Dakika
İstanbul Yeni Havalimanı yarın açılıyor

DGYD Başkanı Özen, “Cumhuriyet bir aydınlanma devrimidir”

Demokrat Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Başkanı Hakan Özen Cumhuriyet'in ilan edildiği 1923 yılından bugüne kadar sanayi ve kalkınma hamleleriyle gücüne güç katan Türkiye'nin demokrasiyi esas alan yönetimiyle Cumhuriyet'i üstün kıldığını ve taçlandırdığını kaydederek, “Cumhuriyet aynı zamanda bir aydınlanma devrimidir. Cumhuriyetin ilanıyla ulusumuzun, kötüye giden yazgısı değişmiş, demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti ilkelerinden taviz vermeden, çağdaş uygarlık yolunda hızla ilerlemesini sürdürerek Türkiye dünyada örnek alınacak bir ülke olmuştur. 

DGYD Başkanı Özen, “Cumhuriyet bir aydınlanma devrimidir”

Demokrat Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Başkanı Hakan Özen Cumhuriyet'in ilan edildiği 1923 yılından bugüne kadar sanayi ve kalkınma hamleleriyle gücüne güç katan Türkiye'nin demokrasiyi esas alan yönetimiyle Cumhuriyet'i üstün kıldığını ve taçlandırdığını kaydederek, “Cumhuriyet aynı zamanda bir aydınlanma devrimidir. Cumhuriyetin ilanıyla ulusumuzun, kötüye giden yazgısı değişmiş, demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti ilkelerinden taviz vermeden, çağdaş uygarlık yolunda hızla ilerlemesini sürdürerek Türkiye dünyada örnek alınacak bir ülke olmuştur. 

29 Ekim 2018 Pazartesi 11:14
0 Okunma
DGYD Başkanı Özen, “Cumhuriyet bir aydınlanma devrimidir”

HASRET DİLEK DELİER

MANİSA

Cumhuriyet’in ilan edilişinin 95. Yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle açıklamada bulunan Demokrat Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Başkanı Hakan Özen, “Cumhuriyet, her şeyini kaybetmiş olan bir milletin ulusal bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği milli mücadelenin sonucunda elde ettiği büyük bir zaferin sonucudur. 95 yıl önce İstiklal mücadelesiyle bizlere bu önemli değeri kazandıran başta Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm Şehitlerimizi minnetle anıyorum” dedi. 



CUMHURİYET EN BÜYÜK MİRASTIR



“Yüce Türk Milleti, kendine emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti’ni, huzur ve refah dolu yarınlara ulaştırmak için hiç şüphesiz ki el birliği ile çalışmaya devam edecek, Atatürk ilke ve devrimlerine her zaman ve her konumda sahip çıkacaktır” diyerek sözlerine devam eden Özen, “İstiklal Savaşından zaferle çıkmış olan Türk Milleti’nin kahramanlıkları neticesinde Cumhuriyet'in kazanımları elde edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk milletinin tabiat ve adetlerine en uygun idare biçimi Cumhuriyet idaresidir” sözleriyle ilan etmiş olduğu Cumhuriyet bizlere emanet edilmiş en büyük mirastır. Bu büyük ve önemli emanete sahip çıkan Türkiye insan haklarından yana, sivil, özgürlükçü ve tam bağımsız, tam demokrasinin hakim olduğu lider ülke Türkiye yolunda önemli aşamalar kaydetmektedir. Çünkü topyekun 80 Milyon Türk milleti, hür ve güçlü irade olarak farkındayız ki demokratik, insan ve vatandaşlık haklarını Cumhuriyet sayesinde elde etmek mümkündür. Bu hakların güven ve sorumluluğunu her an ve her ortamda üzerinde taşıyan milletimiz yine inanıyorum ki Cumhuriyet’i sonsuza kadar yaşatmak için iç ve dış tehditlere karşı her an duyarlılığını muhafaza edecektir. Türkiye Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek için muhtaç olduğu kudret büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün belirttiği gibi damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur” diye konuştu.



VATANIMIZIN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR



“Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “En Büyük Eserimdir” diyerek bizlere emanet ettiği Cumhuriyet’in çağdaş kazanımlarına ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüne sahip çıkarak korumak, onu geleceğe taşımak en önemli sorumluluğumuzdur” diyen Demokrat Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Başkanı Hakan Özen sözlerine şöyle devam etti, “Cumhuriyetimizin 95. yılını kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı içinde vatanımızın bölünmez bütünlüğüne ve ulusumuzun birliğine her zamankinden de çok önem vermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Demokrat Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Yönetim Kurulu olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk’ü ve de silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz.”

Hasret Dilek Delier

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Demokrat GazetecilerHakan özenCumhuriyetDGYDönce VatanHasret Dilek Delier
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Fatih' gemisinin ilk sondajı bu hafta
'Fatih' gemisinin ilk sondajı bu hafta
"Türkiye'nin 95 yılda elde ettiği başarıların bir sembolüdür"
"Türkiye'nin 95 yılda elde ettiği başarıların bir sembolüdür"
Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb İstanbul Adliyesi'ne geldi
Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb İstanbul Adliyesi'ne geldi
İstanbul Yeni Havalimanı açılıyor
İstanbul Yeni Havalimanı açılıyor
Bir haftada 20 terörist etkisiz hale getirildi
Bir haftada 20 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat’ın doğusu bombalandı!
Fırat’ın doğusu bombalandı!
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Rusya Devlet Başkanı Putin, İstanbul'a geldi
Rusya Devlet Başkanı Putin, İstanbul'a geldi
Tunceli Valiliği 2 askerin şehit olduğu olaya ilişkin soruşturma başlattı
Tunceli Valiliği 2 askerin şehit olduğu olaya ilişkin soruşturma başlattı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ