DGYD Başkanı Özen, “Cumhuriyet bir aydınlanma devrimidir”

HASRET DİLEK DELİER

MANİSA

Cumhuriyet’in ilan edilişinin 95. Yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle açıklamada bulunan Demokrat Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Başkanı Hakan Özen, “Cumhuriyet, her şeyini kaybetmiş olan bir milletin ulusal bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği milli mücadelenin sonucunda elde ettiği büyük bir zaferin sonucudur. 95 yıl önce İstiklal mücadelesiyle bizlere bu önemli değeri kazandıran başta Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm Şehitlerimizi minnetle anıyorum” dedi.



CUMHURİYET EN BÜYÜK MİRASTIR



“Yüce Türk Milleti, kendine emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti’ni, huzur ve refah dolu yarınlara ulaştırmak için hiç şüphesiz ki el birliği ile çalışmaya devam edecek, Atatürk ilke ve devrimlerine her zaman ve her konumda sahip çıkacaktır” diyerek sözlerine devam eden Özen, “İstiklal Savaşından zaferle çıkmış olan Türk Milleti’nin kahramanlıkları neticesinde Cumhuriyet'in kazanımları elde edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk milletinin tabiat ve adetlerine en uygun idare biçimi Cumhuriyet idaresidir” sözleriyle ilan etmiş olduğu Cumhuriyet bizlere emanet edilmiş en büyük mirastır. Bu büyük ve önemli emanete sahip çıkan Türkiye insan haklarından yana, sivil, özgürlükçü ve tam bağımsız, tam demokrasinin hakim olduğu lider ülke Türkiye yolunda önemli aşamalar kaydetmektedir. Çünkü topyekun 80 Milyon Türk milleti, hür ve güçlü irade olarak farkındayız ki demokratik, insan ve vatandaşlık haklarını Cumhuriyet sayesinde elde etmek mümkündür. Bu hakların güven ve sorumluluğunu her an ve her ortamda üzerinde taşıyan milletimiz yine inanıyorum ki Cumhuriyet’i sonsuza kadar yaşatmak için iç ve dış tehditlere karşı her an duyarlılığını muhafaza edecektir. Türkiye Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek için muhtaç olduğu kudret büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün belirttiği gibi damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur” diye konuştu.



VATANIMIZIN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR



“Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “En Büyük Eserimdir” diyerek bizlere emanet ettiği Cumhuriyet’in çağdaş kazanımlarına ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüne sahip çıkarak korumak, onu geleceğe taşımak en önemli sorumluluğumuzdur” diyen Demokrat Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Başkanı Hakan Özen sözlerine şöyle devam etti, “Cumhuriyetimizin 95. yılını kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı içinde vatanımızın bölünmez bütünlüğüne ve ulusumuzun birliğine her zamankinden de çok önem vermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Demokrat Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Yönetim Kurulu olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk’ü ve de silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz.”



