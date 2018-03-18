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DGYD Başkanı Özen, “Bağımsızlık ruhu Türk olmanın anayasasıdır”

Demokrat Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Başkanı Hakan Özen Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Günü nedeniyle yazılı basın açıklamasında bulundu. Özen mesajında, “Çanakkale’de 103 yıl önce emperyalizme meydan okuyan ve geçit vermeyen ruh akabinde 19 Mayıs’ta büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’le Samsun’da bağımsızlık ruhunu doğurmuş o bağımsızlık ruhu da 15 Temmuz gecesi yine emperyalizmi ve işbirlikçi taşeronlarına meydanı dar etmiştir. Bu bağımsızlık ruhu Türk olmanın anayasasıdır” dedi.

DGYD Başkanı Özen, “Bağımsızlık ruhu Türk olmanın anayasasıdır”

Demokrat Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Başkanı Hakan Özen Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Günü nedeniyle yazılı basın açıklamasında bulundu. Özen mesajında, “Çanakkale’de 103 yıl önce emperyalizme meydan okuyan ve geçit vermeyen ruh akabinde 19 Mayıs’ta büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’le Samsun’da bağımsızlık ruhunu doğurmuş o bağımsızlık ruhu da 15 Temmuz gecesi yine emperyalizmi ve işbirlikçi taşeronlarına meydanı dar etmiştir. Bu bağımsızlık ruhu Türk olmanın anayasasıdır” dedi.

18 Mart 2018 Pazar 16:31
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DGYD Başkanı Özen, “Bağımsızlık ruhu Türk olmanın anayasasıdır”

HASRET DİLEK DELİER

MANİSA

Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Günü nedeniyle yazılı basın açıklamasında bulunan Demokrat Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Başkanı Hakan Özen Çanakkale Zaferindeki, 19 Mayıs 1919’da başlayan Kurtuluş Savaşı ve 15 Temmuz gecesi hain derbe girişimi geri püskürten ruhun aynı olduğunu kaydederek, “Bu kararlılık ve emperyalizme meydan okuyan şanlı Türk tarihine yeni zaferler kazandıran bağımsızlık ruhunu birbirinden ayırmak imkansızdır. Bu bağımsızlık ruhu Türk olmanın anayasasıdır ve her dönemde yeni kahramanlar doğurmuştur. Bu kahramanlar başta olmak üzere tüm şehitlerimizin adları tarihe altın harflerle yazılmıştır” diye konuştu.

"Türk milleti, hür yaşamış ve hürriyeti varlığının yegane koşulu olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır. Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır" diyen Özen sözlerini şöyle sürdürdü, "Çanakkale Zaferi ve İstiklal Zaferi başta olmak üzere kazandığımız tüm zaferlerde Türklük şuuru dediğimiz milli şuurun da önemli bir yeri vardır. Çünkü bu mücadele, aslında, Türk milletinin kendi benliğini bulma, kendi varlığına sahip çıkma mücadelesidir. Aynı zamanda milli dava Türk olmanın gereğidir. Bununla ilgili olarak büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Amacımız, ulusal sınırlarımız içinde toprak bütünlüğümüzü ve ulusal tam bağımsızlığımızı sağlamaktır. Buna engel olmak üzere karşımıza çıkacak kuvvet, kim ve ne olursa olsun hiç duraksamadan çarpışırız ve başarı kazanırız. Bu konuda karar ve inancımız kesindir” sözünü her zaman hafızalarımızda canlı tutmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi’nin mimarı Enver Paşa ile Çanakkale’de bir deha ve büyük bir komutan olarak doğarak 19 Mayıs 1919’da bağımsızlık ateşini yakan ve Dünya’da eşi benzeri olmayan bir İstiklal Savaşı kazandıran büyük lider Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bize bu vatanı bahşeden tüm kahraman şehitlerimizi minnetle ve rahmetle anıyor, Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum.”

Hasret Dilek Deliler

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
DGYDBaşkan özenBağımsızlıkTürkçanakkaleönce Vatan
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