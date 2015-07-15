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DGS giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM tarafından 26 Temmuz 2015'de yapılacak Dikey Geçiş Sınavı'nın (2015-DGS) giriş belgeleri adayların erişimine açıldı.

DGS giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM tarafından 26 Temmuz 2015'de yapılacak Dikey Geçiş Sınavı'nın (2015-DGS) giriş belgeleri adayların erişimine açıldı.

15 Temmuz 2015 Çarşamba 15:45
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DGS giriş belgeleri erişime açıldı
ANKARA

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2015-DGS’ye başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. 

Sınav giriş belgesi gönderilmeyecek adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinecekler. 

Belgede, adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacak. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunlu olacak. Adayların yazıcıdan belgelerinin dökümünü edinirken, belge üzerindeki fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermesi gerekiyor. 

Adayların sınava girebilmeleri için sınava giriş belgesinin yanı sıra fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak. Nüfus hüviyet cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, soğuk damga veya güncel fotoğrafı bulunmayan adayların, kimlik belgesi nedeniyle sınavda bir hak kaybı yaşamamaları ve mağdur olmamaları için sınav kurallarına uygun kimlik belgelerini edinerek sınava girmeleri gerekiyor.

Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişleri için düzenlenen DGS, 26 Temmuz 2015 Pazar günü saat 09.30'da yapılacak.

AA

Son Güncelleme: 15.07.2015 15:33
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - DGS Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
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