DGS başvuruları 28 Mayıs'ta başlıyor

ANKARA - Meslek Yüksekokulları ile açıköğretim önlisans programları mezunlarının lisans öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) başvurular, 28 Mayıs'ta başlayacak. Sınav, 15 Temmuz'da yapılacak.
ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2012 DGS'ye meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olanlar ile son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olanlar başvurabilecek.
DGS'ye başvurular, 28 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Sınavda adaylara lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesine yönelik bir yetenek testi uygulanacak.
AA
Son Güncelleme: 24.05.2012 05:38