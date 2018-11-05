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Devrim niteliğinde adımlar attık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Engelli bireylerin hayata katılımı konusunda son 16 yılda devrim niteliğinde adımlar attık. Bugün ülkemizde 513 bin engelli birey evinde bakım hizmetinden yararlanıyor." dedi.

Devrim niteliğinde adımlar attık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Engelli bireylerin hayata katılımı konusunda son 16 yılda devrim niteliğinde adımlar attık. Bugün ülkemizde 513 bin engelli birey evinde bakım hizmetinden yararlanıyor." dedi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 12:29
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Devrim niteliğinde adımlar attık

İSTANBUL

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışında konuştu.

Engelli bireylerin hayata katılımı konusunda 16 yılda devrim niteliğinde adımlar atıldığını belirten Erdoğan, "Bugün ülkemizde 513 bin engelli birey evinde bakım hizmetinden yararlanıyor. Ülke genelinde 97 bakım ve rehabilitasyon merkezinde de 7 bin engelliye hizmet veriliyor." dedi.

Erdoğan, engelli çocuklara verilen emeğin ayrı bir saygıya layık olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Elbette her mücadele, her gayret önemlidir, takdire şayandır ama zihinsel ve bedensel engelli çocuklara verilen emek, hayatın 24 saatini ve ömrün tamamını kapsıyor olması sebebiyle ayrı bir saygıya layıktır."

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanEngelli Bireyler
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