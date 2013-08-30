Devletin zirvesi GATA'da

ANKARA



Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Tıp Fakültesi 33. Dönem mezunu 61 tabip teğmene, törenle diplomaları verildi.



GATA Spor Salonu'ndaki törene, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Servet Yörük, GATA'da görevli subaylar, öğretim üyeleri ve mezunların yakınları katıldı.



İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan GATA Komutanı Tümgeneral Ömer Paç, Gülhane Askeri Tıp Akademisinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağlık bilimleri alanında en yüksek danışma organı olduğunu belirterek, muvazzaf askeri tabip ve diğer askeri personeli yetiştirdiğini söyledi.



Paç, GATA'nın 115 yıldır hizmet verdiğini anımsatarak, bu yıl 53'ü Türk, 2'si Afganistan, 2'si Kazakistan, 2'si Ürdün, 1'i Azerbaycan, 1'i Makedonya'dan 61 tabip teğmenin mezun olduğunu bildirdi.



Yeni mezun tabip teğmenlerin, Türk milletine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine tam sadakat, hukukun üstünlüğüne saygı, etik değerlere tam bağlılık gibi milli hasletleri ve temel askeri kuralları benimsediklerini ifade eden Paç, şöyle devam etti:



''Sevgili teğmenler. Bugün hayatınızdaki en önemli ve anlamlı günlerden birini yaşıyorsunuz. Biraz sonra içeceğiniz hekim andının anlamını çok iyi kavrayın. Çünkü bu ant askeri hekimin mesleğine yürekten bağlanışıdır. Teminatı şeref, bedeli de gerektiğinde vatan uğruna ölmektir.



Gülhane Askeri Tıp Akademisinin, sizlere çağın gerektirdiği her türlü eğitimi verdiğine ve aldığınız bu eğitim ile Atatürk ilke ve inkılaplarının tavizsiz savunucusu olacağınıza, yüce Türk milletine, aziz vatanımıza ve kahraman Mehmetçiğe tüm varlığınızla hizmet edeceğinize olan inancım tamdır."



Paç, tabip teğmenlerin ailelerinin fedakarlıklarını unutmadıklarını ve çocuklarıyla gurur duymaları gerektiğini dile getirdi.



Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Tabip Tuğgeneral Mustafa Başbozkurt da 2012-2013 eğitim öğretim yılında, 375 uzmanlık, 33 yan dal uzmanlık, 45 doktora, 12 yüksek lisans öğrencisinin öğrenim gördüğünü, 75 farklı alanda 110 dönem kurs verildiğini söyledi.



GATA'nın kurumsal kimliği ve akademik başarılarına ilişkin bilgiler de veren Başbozkurt, öğretim üyelerinin, özellikle terör olaylarında yaralanan gazilere verdikleri sağlık hizmetiyle güven ve moral desteği sağladıklarını vurguladı.



Kurumun 115 yıllık bilgi birikimi ve deneyiminin tabip teğmenlerin eğitimlerinin temelini oluşturduğuna işaret eden Başbozkurt, ''Sizler, Atatürkçülüğü bilen ve benimseyen, sağlık bilimi alanında mesleğinin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip, silah arkadaşlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerine sarsılmaz bir bağ ile bağlı birer tabip teğmen olarak yetiştirildiniz. Atandığınız görev yerlerinde bilgi, inanç ve sevgiyle Mehmetçiğin yanında olacağınıza ve onun yaralarını saracağınıza inancım tamdır'' dedi.



Konuşmaların ardından mezunlara ''Hekim Andı'' okutuldu.



Dönem birincisi Tabip Teğmen Ömer Faruk Keskin, mezunlar adına yaptığı konuşmanın ardından yaş kütüğüne plaket çaktı. Daha sonra dereceye giren öğrencilere ve diğer mezunlara diplomaları verildi. Dönem birincisi Keskin, diplomasını TBMM Başkanı Çiçek'in elinden aldı.



Başbakan Erdoğan, dönem ikincisi Tabip Teğmen Yalçın Gurlaş'a, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel ise dönem üçüncüsü Deniz Tabip Teğmen Mustafa Akaryıldız'a diplomasını verdi.





AA