Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
90011
ALTIN
145.683
DOLAR
3.6278
STERLIN
4.5300
EURO
3.9197
Filede Türk takımlarının avantaj mücadelesi
Filede Türk takımlarının avantaj mücadelesi
YLSY sözlü sınav sonuçları açıklandı
YLSY sözlü sınav sonuçları açıklandı
Hamilelikte alınan balık yağı bebeğin zekasını etkilemiyor
Hamilelikte alınan balık yağı bebeğin...
Trabzonspor'da iki farklı Arjantinli
Trabzonspor'da iki farklı Arjantinli
'Siber güvenliği e-Safe ile yeni bir boyuta taşıyoruz'
'Siber güvenliği e-Safe ile yeni...

Devlet Sur'u yeniden inşa ediyor

PKK'lı teröristlerin geçen yıl yaşamı da hiçe sayan saldırıları sonucu zarar gören Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesi, adeta yeniden inşa ediliyor.

Devlet Sur'u yeniden inşa ediyor

PKK'lı teröristlerin geçen yıl yaşamı da hiçe sayan saldırıları sonucu zarar gören Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesi, adeta yeniden inşa ediliyor.

22 Mart 2017 Çarşamba 11:51
4 Okunma
Devlet Sur'u yeniden inşa ediyor

DİYARBAKIR - Tarihi Sur ilçesinde geçen yıl terör örgütü PKK mensuplarının kazdıkları çukurlar, kurdukları barikatlar ve tuzakladıkları patlayıcıları infilak ettirmesiyle oluşan tahribatın giderilmesi için başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ olmak üzere ilgili kurumlarca başlatılan hummalı çalışma devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla 4 Ocak'ta temeli atılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla tarih boyunca 33 medeniyete ev sahipliği yapan Suriçi, devlet tarafından adeta yeniden inşa edilmiş olacak.

Ev sahipliği yaptığı bütün medeniyetlerin izlerini taşıyan ve tarihi değerleriyle "Doğu'nun Paris"i olarak adlandırılan Sur'daki kültür varlıkları da bu sayede korunarak gelecek nesillere aktarılacak.

Bakanlıkça Dicle Vadisi ve Kırklar Dağı rekreasyon çalışmaları yürütülüyor.

Geleneksel dokuya uygun konutlar yapılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ilçede terör olaylarında zarar gören alanda, ilk etap olarak planlanan 44 geleneksel Diyarbakır evinin yapımına başlandı. 13 bin metrekarelik alanda inşa edilen konutların bu yıl sonu tamamlanması planlanıyor.

Bakanlıkça ihalesi ve sözleşmesi yapılan, Suriçi'nin en işlek caddesi Gazi ve yanında bulunan tarihi Yanık Çarşı'nın "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" kapsamında yenileme çalışmaları devam ediyor.

Projeyle 494 iş yeri yeniden düzenleniyor. İlçenin önemli turizm ve ticaret aksı olan caddelerde yenileme çalışmalarının tamamlanmasından sonra, mekanın önemli bir çekim merkezi ve cazibe alanı haline gelmesi hedefleniyor.

Tarihi İçkale'de Hz. Süleyman ve 27 Sahabe Camisi'nin bulunduğu alanın çarpık yapılardan temizlenmesi çalışmaları, TOKİ tarafından gerçekleştirildi.

"Yeni Sur daha iyi olacak"

Vali Hüseyin Aksoy, Diyarbakır surlarının 5 bin 800 metre uzunluğunda, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne Hevsel Bahçeleri ile giren önemli bir değer olduğunu, buranın kentin tanıtımında, kültürel değerlerinin ortaya konmasında çok önemli yer tuttuğunu söyledi.

İlçenin altyapısının yenilenmesi için İller Bankasınca ihale yapıldığını ve çalışmanın yüzde 50'sinin tamamlandığını anlatan Aksoy, Sur'un iç kısmında yaklaşık 2 kilometrelik yol yapıldığını belirtti.

Kentteki çalışmaların aşama aşama devam ettiğini dile getiren Aksoy, "Çalışmalarla önceki Sur'dan çok daha iyi bir Sur'u, turizm açısından insanların ilgi duyacağı bir noktaya taşımış olacağız. Başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanı olmak üzere bütün bakanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
SurInşa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hatay'da bir asker şehit oldu
Hatay'da bir asker şehit oldu
Engeller 'WhatsApp' ihbarıyla kalkıyor
Engeller 'WhatsApp' ihbarıyla kalkıyor
Darbeci komutanlara üçer kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
Darbeci komutanlara üçer kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
YLSY sözlü sınav sonuçları açıklandı
YLSY sözlü sınav sonuçları açıklandı
YÖK Başkanı Saraç'tan YÖKDİL'e ilişkin açıklama
YÖK Başkanı Saraç'tan YÖKDİL'e ilişkin açıklama
İstanbul'daki 'ByLock' davasında üçüncü duruşma başladı
İstanbul'daki 'ByLock' davasında üçüncü duruşma başladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ