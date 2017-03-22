Devlet Sur'u yeniden inşa ediyor

DİYARBAKIR - Tarihi Sur ilçesinde geçen yıl terör örgütü PKK mensuplarının kazdıkları çukurlar, kurdukları barikatlar ve tuzakladıkları patlayıcıları infilak ettirmesiyle oluşan tahribatın giderilmesi için başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ olmak üzere ilgili kurumlarca başlatılan hummalı çalışma devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla 4 Ocak'ta temeli atılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla tarih boyunca 33 medeniyete ev sahipliği yapan Suriçi, devlet tarafından adeta yeniden inşa edilmiş olacak.

Ev sahipliği yaptığı bütün medeniyetlerin izlerini taşıyan ve tarihi değerleriyle "Doğu'nun Paris"i olarak adlandırılan Sur'daki kültür varlıkları da bu sayede korunarak gelecek nesillere aktarılacak.

Bakanlıkça Dicle Vadisi ve Kırklar Dağı rekreasyon çalışmaları yürütülüyor.

Geleneksel dokuya uygun konutlar yapılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ilçede terör olaylarında zarar gören alanda, ilk etap olarak planlanan 44 geleneksel Diyarbakır evinin yapımına başlandı. 13 bin metrekarelik alanda inşa edilen konutların bu yıl sonu tamamlanması planlanıyor.

Bakanlıkça ihalesi ve sözleşmesi yapılan, Suriçi'nin en işlek caddesi Gazi ve yanında bulunan tarihi Yanık Çarşı'nın "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" kapsamında yenileme çalışmaları devam ediyor.

Projeyle 494 iş yeri yeniden düzenleniyor. İlçenin önemli turizm ve ticaret aksı olan caddelerde yenileme çalışmalarının tamamlanmasından sonra, mekanın önemli bir çekim merkezi ve cazibe alanı haline gelmesi hedefleniyor.

Tarihi İçkale'de Hz. Süleyman ve 27 Sahabe Camisi'nin bulunduğu alanın çarpık yapılardan temizlenmesi çalışmaları, TOKİ tarafından gerçekleştirildi.

"Yeni Sur daha iyi olacak"

Vali Hüseyin Aksoy, Diyarbakır surlarının 5 bin 800 metre uzunluğunda, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne Hevsel Bahçeleri ile giren önemli bir değer olduğunu, buranın kentin tanıtımında, kültürel değerlerinin ortaya konmasında çok önemli yer tuttuğunu söyledi.

İlçenin altyapısının yenilenmesi için İller Bankasınca ihale yapıldığını ve çalışmanın yüzde 50'sinin tamamlandığını anlatan Aksoy, Sur'un iç kısmında yaklaşık 2 kilometrelik yol yapıldığını belirtti.

Kentteki çalışmaların aşama aşama devam ettiğini dile getiren Aksoy, "Çalışmalarla önceki Sur'dan çok daha iyi bir Sur'u, turizm açısından insanların ilgi duyacağı bir noktaya taşımış olacağız. Başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanı olmak üzere bütün bakanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.