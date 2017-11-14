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Devlet korumasındaki 43 bin genç kamuda istihdam edildi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının koruma ve bakımı altında yetişen 43 bin 615 genç kamuda işe yerleştirildi.

Devlet korumasındaki 43 bin genç kamuda istihdam edildi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının koruma ve bakımı altında yetişen 43 bin 615 genç kamuda işe yerleştirildi.

14 Kasım 2017 Salı 11:25
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Devlet korumasındaki 43 bin genç kamuda istihdam edildi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının koruma ve bakımı altında sunduğu sosyal hizmet modellerinden faydalanan çocuklar, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam ediliyor. Bu kapsamda 43 bin 615 genç kamuda işe yerleştirildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, son 15 yılda çocuk hizmetleri alanında birçok değişim ve dönüşüm gerçekleştirildi. Bu süreçte, koğuş türü yapılanmanın bulunduğu 200 çocuk yurdu ve çocuk yuvası tamamen kapatılırken, kurum bakımı altındaki çocuklar, çocuk evleri sitesi ile çocuk evlerine taşındı.

Çocuk evleri sitelerinde 6 bin 142, çocuk evlerinde 6 bin 153, Çocuk Destek Merkezlerinde (ÇODEM) bin 571 olmak üzere, kuruluş bakımı altında bulunan çocuk sayısı Ekim 2017 itibarıyla 13 bin 866 oldu.

Koruma ve bakım altındaki çocukların sosyal ve ekonomik hayata katılımları amacıyla da birçok çalışma yürütülüyor. Çocukların akademik ve sosyal başarılarını artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında, 2015-2016 eğitim yılında üniversite sınavına giren 457 çocuktan 337'si bir yükseköğretim kurumuna yerleşmişti.

Ücretsiz kreş hizmetinden 2 bin 400 çocuk yararlandı

2016-2017 eğitim öğretim yılında ise üniversite sınavına giren 395 çocuktan 269'u bir yükseköğretim kurumuna yerleştirildi. 115 çocuk ulusal, 14 çocuk ise uluslararası yarışmalara katılarak çeşitli spor dallarında dereceler elde etti.

Dezavantajlı çocukların özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinden ücretsiz yararlanmaları sağlanıyor. Bu kapsamda, ücretsiz kreş hizmetinden yararlandırılan çocuk sayısı 2 bin 400 oldu.

Bakanlığın koruma ve bakım altında sunduğu sosyal hizmet modellerinden faydalanan çocuklar, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam ediliyor.

Söz konusu uygulamayla kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen genç sayısı geçen yıl 41 bin 227 iken bu yıl kurum bakımından ayrılarak kamuda işe yerleştirilen genç sayısı 43 bin 615 oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Aile Ve Sosyal Politikalar BakanlığıÇODEM
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