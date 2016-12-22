ANKARA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bugünün, engellilerle ilgili sorumluluk, duyarlılık, bilinç ve farkındalık düzeylerinin yeniden değerlendirilmesine, yeni baştan gözden geçirilmesine vesile olduğunu belirtti.

Engelli olmanın kabahat, kusur, eksiklik veya acziyet olmadığına işarete eden Bahçeli, "Engellilik insani bir halin özeti olup herkesin, her an başına gelebilecektir. Şayet gerçek bir engel varsa o da kalplerdeki tortular, zihinlerdeki pürüzler, vicdandaki lekelerdir." ifadelerini kullandı.

Engelli vatandaşların, hayatlarını huzur ve güven içinde sürdürebilmeleri, kendi kendilerine yetebilecek kıvam ve kabiliyete sahip olabilmelerinin başlıca hedefleri olduğunu vurgulayan MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları kaydetti:

"Ulaşımdan eğitime, çalışma hayatından sağlık hizmetlerine varıncaya kadar her alanda engellilerimize insanca bir hayat sunmak, insani ve hukuki mükellefiyettir. Engellilerimizi mağdur ve meşgul eden asıl pürüzleri kaldırmak başta siyasi iktidar olmak kaydıyla herkesin gaye ve görevleri arasındadır. Engelsiz bir Türkiye, engelsiz bir toplum, engelsiz bir gelecek için sorumluluk şuuru, empati kültürü, dayanışma ve yardımlaşma duygusu muhakkak surette canlı ve aktif tutulmalıdır.

Eşitlik ilkesi gereğince ve yüce dinimizin buyrukları doğrultunda hiç kimseye ikinci sınıf insan muamelesi yapılamayacaktır. Bu nedenle engelli kardeşlerimizin, hayatın her alanında hak ettikleri seviyelerde bulunmalarının önü ardına kadar açık tutulmalıdır. Engelli olmayı atıl değil aktif hale dönüştürmek; üretim çarkının içinde özne haline getirmek, hayatın akışına çaresizce kapılan değil, bizatihi yön veren bir konuma taşımak şarttır."

MHP'nin engellilerin samimiyetle ellerinden tutacağını, her zaman yanlarında duracağına işaret eden Bahçeli, "Bu kardeşlerimizin meselelerini çözmek, talep ve ihtiyaçlarını karşılamak amaçlarımız arasındadır. Milliyetçi Hareket Partisi var olduğu müddetçe engelli kardeşlerimiz hiçbir zaman sahipsiz kalmayacak, yalnız olmayacak, umutları boşa çıkmayacaktır." ifadesini kullandı.

Engellilerin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlayan Bahçeli, onları sadece bugün değil, nefes alıp verdikleri her an hatırlarından çıkarmadıklarını ve çıkarmayacaklarını bildirdi.