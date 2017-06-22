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Devlet Bahçeli, FETÖ'nün MHP'yi ele geçirmesini engellemiştir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, "Gün gibi açıktır ki Devlet Bahçeli, MHP'nin kayyumlar ve korsan kurultaylar marifetiyle FETÖ tarafından ele geçirilmesini engellemiştir." dedi.

Devlet Bahçeli, FETÖ'nün MHP'yi ele geçirmesini engellemiştir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, "Gün gibi açıktır ki Devlet Bahçeli, MHP'nin kayyumlar ve korsan kurultaylar marifetiyle FETÖ tarafından ele geçirilmesini engellemiştir." dedi.

22 Haziran 2017 Perşembe 14:17
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Devlet Bahçeli, FETÖ'nün MHP'yi ele geçirmesini engellemiştir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Gün gibi açıktır ki Devlet Bahçeli, MHP'nin kayyumlar ve korsan kurultaylar marifetiyle FETÖ tarafından ele geçirilmesini engellemiştir." ifadesini kullandı.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Haziran 2016'daki "korsan kurultay" girişiminin kanunsuzluğunu ortaya koyan yargı kararının açıklanmasının ardından, medyadaki MHP'ye karşı koyanların öfke ve özlemle harekete geçtiğini belirtti.

Öteden beri içindeki Devlet Bahçeli husumetini yansıtan subjektif değerlendirmelerin, bu son gelişmeden sonra yeni bir yöne alındığına işaret eden Yalçın, "MHP'ye ve onun liderine duydukları nefret ve kini intikam alarak, zarar vererek yatıştırmaya çalışan birtakım hasta tipler, FETÖ'nün zımni destekçileri haline gelmişlerdir. Gün gibi açıktır ki Devlet Bahçeli, MHP'nin kayyumlar ve korsan kurultaylar marifetiyle FETÖ tarafından ele geçirilmesini engellemiştir." ifadelerini kullandı.

Yalçın, FETÖ'nün, MHP'de aradığını bulamayınca gözünü partinin tabanına diktiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu ihanet şebekesi, şimdi de sözde muhalifleri kullanarak, partileşme ve milliyetçi-muhafazakar oyları sözde 'hizmet' çatısı altında toplama hesapları yapmaktadır. Milliyetçi-muhafazakar seçmen, adalet ve hukuk gibi kavramlar üzerinden avlanmaya çalışılmaktadır. 15 Temmuz ihanet kalkışması öncesinde FETÖ'cü yargı mensuplarının desteğiyle olağanüstü kurultay için mahkemelerden karar çıkartanlar; FETÖ'cüler ayıklanınca öksüz ve yetim kalmışlar, durum aleyhlerine dönmüştür. Bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi kanadına kol kanat gerenlerin ve FETÖ ile dayanışma içine girenlerin kirli iş birliği yollara serilince yolları aşındırma eylemleri başlatılmıştır. 15 Temmuz kalkışmasında verilen şehitler ve sonrasındaki 'Yenikapı ruhu' bile bunların mülevves ruhlarını arıtamamıştır."

"Bozacının şahidi, şıracıdır"

Yalçın, Haziran 2016'da FETÖ destekli mahkeme kararlarına sevinirken, Twitter'dan "Hukuk ve adalet arayışını", büyük bir olgunlukla göstererek, "Hukuki haklarımızı almayı başardık" diye yazanların, bugün FETÖ'süz yargıda adalet tecelli edince, "Adaletin ruhuna el Fatiha" paylaşımında bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Yargı kimin aleyhinde karar verirse o adaletsizlikten söz etmektedir. Yargı kimin lehinde karar verirse o adaletin tecellisinden dem vurmaktadır. Bu müstemleke tipi Türk aydınının en büyük açmazı, en yaman tenakuzlarından biridir. FETÖ ve PKK; şimdi bu açmazı, bu tenakuzu kullanarak muhalefeti örgütlemektedir. Muhalefetteki parti ve gruplar bu amaçla yönlendirilmekte, birbirine destek açıklamaları yapmaları sağlanmaktadır. Bozacının şahidi, şıracıdır. Bunun arkasından, mağduriyet edebiyatı ve sahte kahramanlık öyküleriyle süslenmiş siyaset mühendisliği gelecektir. Nitekim medyadaki bildik MHP muarızları, yaratmaya çalıştıkları sahte kahramanlara gelinlik giydirmek, izdivaç töreni düzenlemek için çaba göstermektedir."

"MHP, 2019 seçimlerinden de güçlenerek çıkacak"

MHP'nin geçmişte uğursuz temennilere ve gösterişli beddualara muhatap olduğunu ama hiçbirinin gerçekleşmediğini aktaran Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"MHP; ne siyaset mühendisliklerine ne algı operasyonlarına maruz kalmış ama hepsini atlatmıştır. Ayrıca il kongrelerinde değiştirildiğinden yakınılan delegeler; gökten zembille indirilmemiş, başka partilerden ithal edilmemiştir. MHP'nin yeni delegeleri, doğrudan ülkücü iradenin tecellisiyle belirlenmiştir. Parti içindeki nifak ve fitne tohumlarını ayıklayarak yoluna emin adımlarla devam eden MHP, 2018'deki Olağan Kurultayı'nı coşku, sürur ve heyecanla gerçekleştirecektir.

MHP, 2019 seçimlerinden de güçlenerek çıkacak, muarızlarımız bir kez daha hüsrana uğrayacaktır. Taban peşinde koşan tabansızlara MHP seçmeni, ökçesini gösterecektir. MHP'yi bölüp FETÖ'nün karargahı haline getirmeye çabalayan sözde muhalefeti ülkücü irade zanneden zavallılarsa tarihin ihanet sayfalarında yerlerini alacaklardır. FETÖ'nün ölü doğacak yeni siyaset çocuğunun cenazesini de muarızlar güruhu kaldırmak zorunda kalacaktır."

AA

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