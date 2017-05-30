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Dev gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Hollanda'dan Rusya'ya giden 445 metrelik Malta bayraklı dev boru döşeme gemisi Pioneering Spirit, bu sabah saatlerinde Karadeniz rotasında Çanakkale Boğazı'na ulaştı.

Dev gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Hollanda'dan Rusya'ya giden 445 metrelik Malta bayraklı dev boru döşeme gemisi Pioneering Spirit, bu sabah saatlerinde Karadeniz rotasında Çanakkale Boğazı'na ulaştı.

30 Mayıs 2017 Salı 12:04
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Dev gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE

Hollanda'dan Rusya'ya giden dev kablo döşeme gemisi "Pioneering Spirit", Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Hollanda'nın Rotterdam Limanı'ndan Rusya'nın Anapa Limanı'na giden 445 metre uzunluğundaki, 403 bin 342 groston ağırlığındaki Malta bayraklı gemi, saat 07.15'te Ege yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.

Rus doğalgazını Türkiye'ye taşıyacak TürkAkım boru hattının derin sulardaki inşaatını gerçekleştirecek Pioneering Spirit adlı boru döşeme gemisine saat 09.20'de boğazın en dar yeri Çimenlik Kalesi ile Kilitbahir önlerine gelen "Pioneering Spirit"e, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4", "Kurtarma-9", "Kurtarma-10" römorkörleri ile "Kıyı Emniyeti-2" ve "Kıyı Emniyeti-4" botları eşlik etti.

Bu sırada Çanakkale Boğazı, güvenlik önlemleri kapsamında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Türk boğazlarından geçen en büyük gemilerden biri olan Pioneering Spirit, Marmara Denizi'ne çıkış yaptıktan sonra boğaz trafiği normale dönecek.

AA muhabirinin, TürkAkım'ın açık deniz kesimini oluşturacak her iki hattın yapımını üstlenen Allseas şirketinden edindiği bilgiye göre, Malta bayraklı gemi 13 Mayıs'ta Hollanda'dan yola çıktı.

Bu sabah erken saatlerde Çanakkale Boğazı'na giriş yapan 382 metre uzunluğunda ve 124 metre genişliğindeki geminin Rusya'nın Anapa Limanı'na 2 Haziran'da ulaşması bekleniyor. Geminin döşeyeceği gaz boruları, Karadeniz altından 900 kilometre boyunca ilerleyerek Trakya kıyısında Türkiye'ye ulaşacak.

Hükümetler arası anlaşmanın geçen yılın ekim ayında İstanbul'da imzalandığı Türk Akımı projesi kapsamında, her biri yılda 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki boru hattının inşa edilmesi planlanıyor. İlk hattın Türkiye'ye, ikinci hattın ise gerekli teminatların alınması halinde Avrupa'ya doğalgaz ulaştırması öngörülüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
çanakkale
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