Dev bir yatırım kararını açıklayacağız

MUŞ

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Muş'ta Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'na (DAKA) bağlı, Muş Yatırım Destek Ofisi ile Muş KOSGEB İl Hizmet Müdürlüğü'nün açılışına katıldı.

Açılışı yapılan binada incelemelerde bulunan Çağlayan, gazetecilerin sanayi üretimindeki artışla ilgili sorularını cevapladı.

Sanayi üretimindeki büyümenin, ihracattaki büyümenin yansıması olduğunu ifade eden Çağlayan, Türkiye'nin ihracatla büyüdüğünü ifade etti.

Dünyanın en büyük firmalarından birinin Türkiye'ye yaptığı yatırımı, pazartesi günü toplantıyla açıklayacaklarını dile getiren Çağlayan, Türkiye'ye uluslararası doğrudan sermaye yatırımı konusunda çok ciddi talep olduğunu söyledi.

Çağlayan, sözlerini şöyle tamamladı:

''Türkiye'nin dışarıdan ihraç ettiği ürünlerin yatırımı ve ihracatını yapacak bir yapıya dönüşüyoruz. Bunun en son örneklerini, sektörleri açıkladık. Pazartesi günü Türkiye için dev bir yatırım kararını İstanbul'da açıklayacağız. Dünyanın en büyük firmalarından birinin Türkiye'ye yaptığı yatırımı paylaşacağız. Türkiye sadece yatırım değil, aynı zamanda dünyanın en önemli operasyon merkezlerinden biri haline gelecek. Birçok ülke, Ortadoğu üretim ve dağıtım üssünü Türkiye'ye taşıyacak. Bu anlamda onlarca şirket sayabilirim. Bu Türkiye'nin 4 saatlik uçuş mesafesindeki 56 ülkeye ulaşmasından kaynaklanıyor.''