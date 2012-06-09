Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.988
DOLAR
3.8451
STERLİN
5.3394
EURO
4.7341
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Dev bir yatırım kararını açıklayacağız

Bakan Çağlayan, Pazartesi günü Türkiye için dev bir yatırım kararını İstanbul'da açıklayacaklarını bildirdi.

Dev bir yatırım kararını açıklayacağız

Bakan Çağlayan, Pazartesi günü Türkiye için dev bir yatırım kararını İstanbul'da açıklayacaklarını bildirdi.

09 Haziran 2012 Cumartesi 08:28
433 Okunma
Dev bir yatırım kararını açıklayacağız
MUŞ

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Muş'ta Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'na (DAKA) bağlı, Muş Yatırım Destek Ofisi ile Muş KOSGEB İl Hizmet Müdürlüğü'nün açılışına katıldı.
Açılışı yapılan binada incelemelerde bulunan Çağlayan, gazetecilerin sanayi üretimindeki artışla ilgili sorularını cevapladı.
Sanayi üretimindeki büyümenin, ihracattaki büyümenin yansıması olduğunu ifade eden Çağlayan, Türkiye'nin ihracatla büyüdüğünü ifade etti.
Dünyanın en büyük firmalarından birinin Türkiye'ye yaptığı yatırımı, pazartesi günü toplantıyla açıklayacaklarını dile getiren Çağlayan, Türkiye'ye uluslararası doğrudan sermaye yatırımı konusunda çok ciddi talep olduğunu söyledi.
Çağlayan, sözlerini şöyle tamamladı:
''Türkiye'nin dışarıdan ihraç ettiği ürünlerin yatırımı ve ihracatını yapacak bir yapıya dönüşüyoruz. Bunun en son örneklerini, sektörleri açıkladık. Pazartesi günü Türkiye için dev bir yatırım kararını İstanbul'da açıklayacağız. Dünyanın en büyük firmalarından birinin Türkiye'ye yaptığı yatırımı paylaşacağız. Türkiye sadece yatırım değil, aynı zamanda dünyanın en önemli operasyon merkezlerinden biri haline gelecek. Birçok ülke, Ortadoğu üretim ve dağıtım üssünü Türkiye'ye taşıyacak. Bu anlamda onlarca şirket sayabilirim. Bu Türkiye'nin 4 saatlik uçuş mesafesindeki 56 ülkeye ulaşmasından kaynaklanıyor.''

AA

Son Güncelleme: 09.06.2012 00:29
Anahtar Kelimeler:
Çağlayan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ