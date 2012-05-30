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Destici'den Bakan Yılmaz'a ziyaret

BBP Genel Başkanı Destici'nin, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde ''TSK ile ilgili bilgilerin netleşmemesinin üzüntü verici olduğunu'' söylediği belirtildi.

Destici'den Bakan Yılmaz'a ziyaret

BBP Genel Başkanı Destici'nin, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde ''TSK ile ilgili bilgilerin netleşmemesinin üzüntü verici olduğunu'' söylediği belirtildi.

30 Mayıs 2012 Çarşamba 08:37
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Destici'den Bakan Yılmaz'a ziyaret

     BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'a, helikopter kazasında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde ''TSK ile ilgili bilgilerin netleşmemesinin üzüntü verici olduğunu'' söylediği belirtildi.
     BBP'den yapılan yazılı açıklamada, Destici'nin Yılmaz'ı ziyaretinde, Yazıcıoğlu'nun vefatı sonrası gelişmelerin yanı sıra terörle mücadele ile astsubay ve uzman erbaşların özlük hakları konusundaki görüşlerini aktardığı bildirildi.
     Yazıcıoğlu'nun vefatına ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) ilgilendiren bazı bilgi ve belgelerin Devlet Denetleme Kurulu ve özel yetkili savcılığa zamanında gönderilmediğini ifade eden Destici'nin, ''TSK ile ilgili bilgilerin netleşmemesinin üzüntü verici olduğunu'' dile getirerek bu konuda kamuoyunun bilgilendirilmesini istediği kaydedildi.
     Destici'nin görüşmede ayrıca, Uludere olayı ile durağanlaşan sınır ötesi operasyonlara tekrar hız verilmesi, astsubay ve uzman erbaşların mağduriyet duygusuna neden olan uygulamaların ortadan kaldırılması gerektiği görüşünü ifade ettiği bildirildi.

     -Memur maaşlarına yapılacak zam-
 
     Öte yandan Destici, yaptığı yazılı açıklamada, Kamu görevlileri Hakem Kurulu'nun, bu yıl ve gelecek yıl için yaptığı zam oranlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
     Destici, BBP'nin 12 Eylül referandumunda hükümete teklif ettiği ve grevli toplu sözleşmesinin de anayasa değişikliği içerisinde yer alacağı hükmün kabul edilmediğini belirterek, şunları kaydetti:
     ''Memurlara verilmesi kararlaştırılan zam dayatmanın ürünüdür. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, kararlaştırdığı bu zam oranı ile hükümetin onay makamı olduğunu göstermiştir.
     Adil olan, en az enflasyon oranında BBP'nin teklif ettiği ilk yıl 6 6, 2. yıl için 5 5 enflasyon ve düşük maaşlı memurlar için 100 TL'lik iyileştirme zammının verilmesidir. Memur kardeşlerimiz kesinlikle bu dayatmaya boyun eğmemeli, haklarını meşru zeminlerde  aramaya sonuna kadar devam etmelidir.
     BBP camiası bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da memur kardeşlerimizin maaş, özlük ve sosyal haklar açısından insanca yaşayacağı düzeye erişene kadar yanlarında olacaktır.''

AA

Son Güncelleme: 30.05.2012 00:41
Anahtar Kelimeler:
Destici
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