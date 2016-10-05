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Derslik sayısı 14 yılda 2 katına çıktı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, son 14 yılda yapılan derslik sayısının 300 bini geçtiğini belirtti.

Derslik sayısı 14 yılda 2 katına çıktı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, son 14 yılda yapılan derslik sayısının 300 bini geçtiğini belirtti.

05 Ekim 2016 Çarşamba 11:53
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Derslik sayısı 14 yılda 2 katına çıktı

 Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, eğitimde fiziki mekanlar konusunda Türkiye'de ciddi mesafeler katedildiğini söyledi.

Derslik sayısının 2002'den bu yana yaklaşık iki katına çıkarıldığını dile getiren Erdem, "Cumhuriyet tarihinde yapılan derslik kadar biz yeni derslik yaptık. 2002 ile 2016 arasında yaptığımız derslik sayısı 300 bini geçti. Hükümeti 350 bin derslikle aldıysak bir 300 bin derslik de yaptık. Bu sayı sürekli değişmektedir." dedi.

Terör örgütü FETÖ'ye bağlı okulların Milli Eğitim Bakanlığına devredildiğini anımsatan Erdem, bu kapsamda bin 59 okulun devralındığını, bu okullarla derslik sayısının daha da artacağını ifade etti.

Eğitimdeki insan kaynağına ilişkin gelişmelere de değinen Erdem, Bakanlıktaki öğretmen sayısının 2002'de 450 bin olduğunu, son 14 yılda ise 547 bin öğretmen atayarak insan kaynağı sorununu çözdüklerini vurguladı.

Erdem, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere 300 milyon kitap dağıttıklarını aktardı. Müfredatta düzenlemeler de yaptıklarına işaret eden Erdem, yapılan çalışmalarla 58 kitapta düzeltmelere gidildiğini bildirdi.

AA

Son Güncelleme: 05.10.2016 11:53
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan ErdemEğitimFETÖDerslik
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