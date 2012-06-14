"Dersim'in Kayıp Kızları" TBMM'de

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TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan, ''Dersim Olayları ve Sonrasında Yaşananlar Nedeniyle Oluşan Mağduriyetlerin Giderilmesine Yönelik Kurulan Alt Komisyon'' TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Mehmet Daniş başkanlığında toplandı.

Komisyon, 78 yıl sonra adının Aslıhan Kiremitçiyan olduğunu öğrenen ''Dersim'' sürgünü Fatma Yavuz'u dinledi. Yavuz, ''olaylar sırasında askerlerin, insanları ırmak kenarında dizdiğini, vurarak öldürdüğünü ve ırmağa ittiğini'' söyledi.

Kendisinin o sırada 4 ya da 5 yaşında olduğunu ifade eden Yavuz, ''Beni biri kurtardı. Üzerimi bir şeyle örttü. Daha sonra beni Beyşehir'de oturan bir Albay evlatlık olarak aldı. Yaşımı büyüttüler. 13 yaşındaydım, 35 yaşında adamla evlendirdiler. Nikahı kıyan hoca, 'ne olur ne olmaz' diye Kelime-i Şehadet getirtti'' diye konuştu.

Güldane Acar da komisyona, annesinin evlatlık verilen kızlar arasında olduğunu söyledi.

''Dersim'in Kayıp Kızları - İki Tutam Saç'' adlı belgeseli gördükten sonra aramalara başladığını anlatan Acar, annesinin bir fotoğrafını komisyona sundu.