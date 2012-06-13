Ders saatleri artıyor

ANKARA -

'nın (MEB) hazırladığı taslak haftalık ders çizelgesine göre, gelecek yıldan itibaren ilkokul ve ortaokullarda okutulan haftalık ders saatlerinde artış olacak.



Bazı sınıflarda zorunlu derslerden Türkçe ders saati azalırken, Matematik ders saati ise 1 saat artırılacak. Yabancı dil eğitimine ilkokul 2'den başlanacak.

Fen ve Teknoloji dersinin adı ''Fen Bilimleri'' olacak ve bu ders bir yıl erkene çekilerek ilkokul 3'ten itibaren verilecek.

Vatandaşlık ve Demokrasi dersinin adı ise ''İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi'' olarak değiştirildi. Daha önce seçmeli olan ders, zorunlu dersler kapsamına alındı.

MEB'in hazırladığı taslak çizelgeye göre, ortaokul 5. sınıftan 8. sınıfa kadar öğrenciler haftalık 8 saat ilgi ve tercihlerine göre ders seçebilecek, böylece de öğrencilere her öğretim yılı en az 4 farklı ders seçme hakkı sağlanacak.

Seçmeli dersler, ''Din, Ahlak ve Değerler'', ''Dil ve Anlatım'', ''Yabancı Dil'', ''Fen Bilimleri ve Matematik'', ''Sanat ve Spor'', ''Sosyal Bilimler'' olmak üzere altı grupta yapılandırıldı.

Dil ve Anlatım grubunda ''Yaşayan Diller ve Lehçeler'' dersi yer alacak. Yerel dil ve lehçelerin seçmeli ders olarak okutulmasına imkan sağlayacak bu ders, haftada 2 saat verilecek, bu kapsamda yeterli öğrencinin seçmesi halinde Kürtçe de seçmeli ders olabilecek.

Din, Ahlak ve Değerler grubunda yer alan ''Temel Dini Bilgiler'' dersi kapsamında ise isteğe bağlı olarak İslam Dini, Hristiyanlık, Musevilik dinleri ile Alevilik inancına ait bilgiler verilebilecek.