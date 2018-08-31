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Dereköy Sınır Kapısı modernize edilecek

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Dereköy Sınır Kapısının en kısa sürede modernize edileceğini söyledi.

Dereköy Sınır Kapısı modernize edilecek

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Dereköy Sınır Kapısının en kısa sürede modernize edileceğini söyledi.

31 Ağustos 2018 Cuma 10:07
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Dereköy Sınır Kapısı modernize edilecek

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Dereköy Sınır Kapısı'nın en kısa sürede modernize edileceğini belirterek, "Proje çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı." dedi.

Vali Bilgin, yaptığı açıklamada, sınır kapısının modernize işlemleri için başlatılan proje çalışmalarında sona yaklaşıldığını söyledi.

Konuyla ilgili TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile de görüşmeler içerisinde olduklarını anlatan Bilgin, projeyi önemsediklerini dile getirdi.

Kentin gelişimi ve ekonomisi açısından sınır kapısının önemli olduğunu vurgulayan Bilgin, "Dereköy Sınır Kapısı inşallah en kısa sürede modernize edilecek. Proje çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı. En kısa sürede de inşaat çalışmalarına başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilgin, Demirköy ilçesine bağlı Beğendik köyündeki sınır kapısıyla ilgili de ilerleyen günlerde bir çalışma yapılabileceğini kaydetti.

Şu an için Beğendik Sınır Kapısı'nın açılması konusunda bir çalışma bulunmadığını aktaran Bilgin, yetkililerle bu konuyu da görüşeceklerini sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KırklareliOsman BilginDereköy Sınır Kapısı
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