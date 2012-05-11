Derbiye yoğun güvenlik önlemleri

İSTANBUL - İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İSMEK İstanbul Konulu Ödüllü Eserler Sergisi'nin açılışına katılan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, basın mensuplarının, Fenerbahçe-Galatasaray arasında yarın oynanacak Spor Toto Süper Final Şampiyonluk grubu maçına ilişkin alınan güvenlik önlemleri konusundaki sorularını cevapladı.



Kulüplere ve taraftarlara, futbolun kazanacağı güzel bir şölen izlettirilmesini temenni eden Mutlu, şunları kaydetti:

''Emniyetimiz, yarın 3 binden fazla personeliyle görev başında olacak. Gerek stada giriş, gerek stat içi, gerek maç sonrası tedbirlerimizin tamamını detaylı bir şekilde planladık. Emniyet teşkilatı olarak biz yarın rahat bir maç geçireceğimize yürekten inanıyoruz. Kulüplerimize ve taraftarlarımıza güveniyoruz. Yarın en güzel finallerden birini İstanbul, tüm güzelliğiyle yaşayacak. Maç sonrası seyircilerin ve sporcuların güvenli bir şekilde çıkması için gerekenleri sonuna kadar yapacağız. Her maçta almış olduğumuz tedbirlerdir. Tedbir alma anlamında bu maçı diğerlerinden farklı görmüyoruz. Yarınki maça çok ekstra üst düzey önlemler aldığımızı düşünmeyin. Biz bu maçı da normal maçlardan biri olarak görüyoruz.''