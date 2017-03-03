Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Sisli
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
89934
ALTIN
148.060
DOLAR
3.7126
STERLIN
4.5738
EURO
3.9034
"Tahribad-ı İsyan" çıktı
"Tahribad-ı İsyan" çıktı
Rejim askeri Türkiye'ye sığındı
Rejim askeri Türkiye'ye sığındı
Doğu'da havalar ısınıyor
Doğu'da havalar ısınıyor
Aşiretlerden 'evet' kararı
Aşiretlerden 'evet' kararı
MHP 9 ilde miting yapacak
MHP 9 ilde miting yapacak

Depremzedeler geceyi sera ve çadırlarda geçirdi

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde etkili olan depremde evleri ağır hasar gören ailelerden bir bölümü Türk Kızılayının kurduğu çadırlarda, bir bölümü ise evlerinin yakınındaki seralarda soğuktan korunmaya çalıştı.

Depremzedeler geceyi sera ve çadırlarda geçirdi

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde etkili olan depremde evleri ağır hasar gören ailelerden bir bölümü Türk Kızılayının kurduğu çadırlarda, bir bölümü ise evlerinin yakınındaki seralarda soğuktan korunmaya çalıştı.

03 Mart 2017 Cuma 09:41
6 Okunma
Depremzedeler geceyi sera ve çadırlarda geçirdi

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen depremin ardından bazı aileler Türk Kızılayının kurduğu çadırlarda, bazıları ise evlerinin yakınındaki seralarda geceyi geçirdi.

Samsat ilçesinde etkili olan 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve Türk Kızılayı başta olmak üzere yardım kuruluşları imkanlarını seferber ederek yaraları sarmaya başladı. Havanın kararmasıyla soğuk daha fazla hissedilmeye başlayınca bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla soğuktan korunmaya çalıştı.

Evlerine girmeye çekinen çoğu vatandaşın geceyi sokaklarda geçirdiği ilçede, bazı vatandaşlar sokağa soba kurdu, bazıları ise battaniye altında yeni güne uyandı. Depremin en fazla hasara yol açtığı Taşkuyu köyündeki bazı vatandaşlar da evlerinin yakınındaki seralara sığındı. Ağır hasar gören ya da yıkılan evlerinden uzaklaşmamak için seraların tabanına karton, kilim ve çeşitli malzemeler seren köylüler, burada sabahladı.

Geceyi serada geçiren 75 yaşındaki Zehra Atlı, depremin ardından yıkıntıya dönüşen evinin çevresinde dolaşarak anılarını yaşatmaya çalıştı. 35 yıllık evinin yıkılması nedeniyle hüzünlenen Atlı, gecenin karanlığında elindeki fenerle sık sık evinin çevresini gezdi.

Atlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem sırasında çok korktuklarını ve kendilerini zorla dışarı attıklarını söyledi.

Olayın şokunu halen yaşadıklarını anlatan Atlı, "Depremde evimiz yıkıldı. Burası daha önce seraydı. Eskiden sera için yapmıştık. Dışarıda kalınca buraya geldik. Soğukta çocuklar kalmasın istedik." dedi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
AdıyamanSamsatAfadTürk Kızılayıçadır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Ne AB ne BM Mülteciler Konseyi verdiği sözde durdu"
"Ne AB ne BM Mülteciler Konseyi verdiği sözde durdu"
Lice ve Hazro ilçelerindeki 12 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Lice ve Hazro ilçelerindeki 12 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Kayseri'deki FETÖ sanığı öğretmene 6 yıl hapis cezası verildi
Kayseri'deki FETÖ sanığı öğretmene 6 yıl hapis cezası verildi
İkametgah belgesinde e-Devlet dönemi başladı
İkametgah belgesinde e-Devlet dönemi başladı
"Bu milletin aklı da vicdanı da sizin önünüzde"
"Bu milletin aklı da vicdanı da sizin önünüzde"
BTK'nın 8 eski çalışanı FETÖ'den tutuklandı
BTK'nın 8 eski çalışanı FETÖ'den tutuklandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ