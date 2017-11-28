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Deprem uzmanlarından ürküten uyarı!

Dünya, yeni bir ‘büyük deprem döngüsüne’ girdi. Dünyanın hızının yavaşlaması ve yer altındaki enerjinin harekete geçmesi, önümüzdeki yıl şiddetli depremleri de beraberinde getirecek.

Deprem uzmanlarından ürküten uyarı!

Dünya, yeni bir ‘büyük deprem döngüsüne’ girdi. Dünyanın hızının yavaşlaması ve yer altındaki enerjinin harekete geçmesi, önümüzdeki yıl şiddetli depremleri de beraberinde getirecek.

28 Kasım 2017 Salı 03:39
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Deprem uzmanlarından ürküten uyarı!

Uzmanlar dünya genelinde 2018 yılında büyüklüğü 7’nin üzerinde olan depremlerin sayısının artacağını tahmin ediyor. Dünyanın kendi ekseni  etrafında dönüş hızının azalmaya başladığını, bunun da yer altında bulunan enerji kaynaklarını harekete geçirdiğini belirten uzmanlar, şiddetli depremlerin sayısının çok olduğu yıllarda da benzeri bir durumun yaşandığını ifade etti. Dünya genelinde 2017 yılında büyüklüğü 7 şiddetinin üzerinde olan 6 deprem yaşanırken bu rakamın 2018 yılında 20’nin üzerine çıkabileceği bildirildi. 

ABD’deki Colorado Üniversitesi’nden  Roger Bilham ve Montana Üniversite’sinden Rebecca Bendick  isimli jeologlar tarafından yapılan araştırmaya göre dünyanın dönüş hızı ile depremler arasında yakın bir bağ bulunuyor. İki uzman 1900 yılından beri büyüklüğü 7 ve üzerinde olan depremleri inceledi. Araştırmada 1900’den beri beş dönemde büyük depremlerin sayısında hissedilir bir artış var. Normal koşullarda ortalama olarak 15 olan büyük depremler, söz konusu 5 dönemde ortalama 30’a çıktı. Uzmanlar şiddeti yüksek depremlerin olduğu dönemlerde dünyanın kendi etrafından dönüş hızının diğer dönemlere oranla daha da yavaşladığını tespit etti.

Roger Bilham şiddetli depremlere neden olan dönüş yavaşlamalarının milisaniyelerle ifade edilecek kadar az olduğunun altını çizerek “Aslında çok basit. Dünya bize gelecek depremler konusunda önümüzdeki 5 yıl için uyarılar veriyor. Dünya dönüş hızındaki şuanki yavaşlama yaklaşık 4 yıl sürecek. Bundan dolayı 2018 yılında 20 deprem olmasını bekliyorum” dedi.

KRİTİK BÖLGE EKVATOR ÇEVRESİ

Araştırmacıların, depremlerin nerede olacağı konusunda bir öngörüleri yok.  Ancak ekvator yakınlarında ortaya çıkabileceğini söylüyorlar. Bu bölgelerde yaklaşık bir milyar insan yaşıyor. Öte yandan Uluslararası Dünya Eksen Dönüş Araştırmalar Merkezi (ERIS) yetkilisi Wolfgang Dick, dünyanın dönüş hızı ile depremler arasında teorik olarak bir ilişkinin mümkün olabileceğini belirtti, ancak şu ana kadar bunun kanıtlanamadığını söyledi.

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DepremDünya2018ŞiddetBüyükEksenEnerjiYer
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