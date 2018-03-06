Deprem riskine karşı 12 bin okul analiz edildi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Türkiye genelinde 2000 yılından önce inşa edilen ve en riskli bölgelerde yer alan 12 bin eğitim kurumunun deprem tahkikatı tamamlanırken, daha az risk taşıyan bölgelerdeki 18 bin okul binasının deprem performans analizi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, MEB'e bağlı yaklaşık 55 bin eğitim kurumuna yönelik deprem güvenliği çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

1998'de yayınlanan ilk Deprem Yönetmeliği'nden önce inşa edilen 30 bin eğitim kurumunun deprem performans analiz çalışmalarını planlayan Bakanlık, 7 binin üzerindeki eğitim kurumuna ait deprem güvenliği çalışmalarını 2015'ten önce, yaklaşık 5 bin eğitim kurumunun deprem performans analizini ise 2015'ten itibaren yürütülmekte olan Güvenli Okullar Projesi kapsamında tamamladı.

Güvenli Okullar Projesi kapsamında deprem açısından daha az risk taşıyan bölgelerdeki 18 bin okul binasının deprem performans analizi sürüyor.

Yeniden yapılacak

Proje kapsamında deprem tahkikatı yapılan ve fiziki ortamları güvenli bulunmayan okulların bütçe imkanları çerçevesinde ağırlıklı olarak yıkılarak yeniden yapılması öngörülüyor. Bu kapsamda, 2015 sonrası incelenen 5 bin eğitim kurumundan 386'sı için yıkım kararı verildi.

Bu okullar boşaltılarak yerlerine Deprem Yönetmeliğindeki standartlara uygun modern eğitim tesisleri planlandı.

Öte yandan 2000 yılından sonra 25 bin okulun inşaatı, Deprem Yönetmeliği standartlarına uygunluğu açısından il milli eğitim müdürlüklerinde teknik personelden oluşan komisyon ve müşavirler tarafından denetlendi.